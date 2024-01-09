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Лукашенко заявил о важности сохранения культурного суверенитета - РИА Новости, 09.01.2024
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18:00 09.01.2024 (обновлено: 18:34 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/lukashenko-1920369383.html
Лукашенко заявил о важности сохранения культурного суверенитета
Лукашенко заявил о важности сохранения культурного суверенитета - РИА Новости, 09.01.2024
Лукашенко заявил о важности сохранения культурного суверенитета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране важно сохранять культурный суверенитет. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:00
2024-01-09T18:34
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране важно сохранять культурный суверенитет. "Мы издревле живем своим умом, поэтому и сохранили уклад, культуру и духовность в самые сложные периоды развития. Это очень важно. Многие сегодня, особенно наши белые (представители выехавшей из страны оппозиции - ред.), гвалтом кричат про "заняпад" (упадок - ред.) духовности и культуры. Никакого "заняпада" не будет, если мы будем являть нашему народу шедевры этого творчества", - сказал Лукашенко на церемонии вручения премий деятеля культуры и спорта. Слова президента приводит его сайт. Лукашенко заявил, что "никто никого душить за творчество не будет". "Такого никогда не было в нашей новейшей истории и никогда не будет. Но мы никому не позволим разрушить то, что веками создавалось и вырабатывалось поколениями белорусов - наши традиции, наша духовность и самые высокие чувства основаны на прошлом. И разрушать его нельзя. Излишне предавать политике тоже не стоит", - заявил глава государства. При этом, по словам президента, в Белоруссии открыты для мира, уважают обычаи и традиции других народов, восприимчивы к новым идеям. "Но при одном условии: все, что приходит в нашу жизнь, белорусов, должно резонировать, соответствовать нашим национальным ценностям, духовному миру и обогащать нашу нацию культурно", - сказал он. Лукашенко подчеркнул, что в том числе от личного примера всех участников и гостей церемонии, от их гражданской позиции и профессионального выбора зависит будущее нации. "Вам не надо объяснять, как важно удержать в своих руках наш культурный суверенитет. Он, естественно, начинается с бережного отношения к чистоте родной речи, русской и белорусской, приоритета традиционного содержания творческих проектов и праздников, традиционного оформления нашего национального продукта и всего жизненного пространства", - сказал он. Глава государства назвал вопросом национального достоинства глубокое уважение к родной культуре, созданной народными мастерами, советской и белорусской классике. "Мы ни в коем случае не должны отказываться от того, чего достигли. Ибо возникнет вопрос: от какого наследства мы отказываемся и на чем будем строить наше будущее?" - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20231026/belorussiya-1905348966.html
https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о важности сохранения культурного суверенитета

Лукашенко заявил, что стране важно сохранять культурный суверенитет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране важно сохранять культурный суверенитет.
"Мы издревле живем своим умом, поэтому и сохранили уклад, культуру и духовность в самые сложные периоды развития. Это очень важно. Многие сегодня, особенно наши белые (представители выехавшей из страны оппозиции - ред.), гвалтом кричат про "заняпад" (упадок - ред.) духовности и культуры. Никакого "заняпада" не будет, если мы будем являть нашему народу шедевры этого творчества", - сказал Лукашенко на церемонии вручения премий деятеля культуры и спорта.
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Слова президента приводит его сайт.
Лукашенко заявил, что "никто никого душить за творчество не будет". "Такого никогда не было в нашей новейшей истории и никогда не будет. Но мы никому не позволим разрушить то, что веками создавалось и вырабатывалось поколениями белорусов - наши традиции, наша духовность и самые высокие чувства основаны на прошлом. И разрушать его нельзя. Излишне предавать политике тоже не стоит", - заявил глава государства.
При этом, по словам президента, в Белоруссии открыты для мира, уважают обычаи и традиции других народов, восприимчивы к новым идеям. "Но при одном условии: все, что приходит в нашу жизнь, белорусов, должно резонировать, соответствовать нашим национальным ценностям, духовному миру и обогащать нашу нацию культурно", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что в том числе от личного примера всех участников и гостей церемонии, от их гражданской позиции и профессионального выбора зависит будущее нации. "Вам не надо объяснять, как важно удержать в своих руках наш культурный суверенитет. Он, естественно, начинается с бережного отношения к чистоте родной речи, русской и белорусской, приоритета традиционного содержания творческих проектов и праздников, традиционного оформления нашего национального продукта и всего жизненного пространства", - сказал он.
Глава государства назвал вопросом национального достоинства глубокое уважение к родной культуре, созданной народными мастерами, советской и белорусской классике. "Мы ни в коем случае не должны отказываться от того, чего достигли. Ибо возникнет вопрос: от какого наследства мы отказываемся и на чем будем строить наше будущее?" - подчеркнул Лукашенко.
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