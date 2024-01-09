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Литва возобновила пропуск грузовых авто на границе с Россией - РИА Новости, 09.01.2024
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16:04 09.01.2024 (обновлено: 17:13 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/litva-1920338688.html
Литва возобновила пропуск грузовых авто на границе с Россией
Литва возобновила пропуск грузовых авто на границе с Россией - РИА Новости, 09.01.2024
Литва возобновила пропуск грузовых авто на границе с Россией
Литовские пункты пропуска на границе с РФ возобновили пропуск транспортных средств с грузом после проведения работ по обслуживанию таможенной системы, говорится РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:04
2024-01-09T17:13
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Литовские пункты пропуска на границе с РФ возобновили пропуск транспортных средств с грузом после проведения работ по обслуживанию таможенной системы, говорится в сообщении Росгранстроя в Telegram. "После проведения работ по обслуживанию таможенной системы литовская сторона возобновила пропуск транспортных средств с грузом в пунктах пропуска через государственную границу. На российско-литовской границе груженые фуры проходят контрольные процедуры в пунктах пропуска Чернышевское (Калининградская область), Кибартай (Литва) в штатном режиме", - уточнили в российском ведомстве. Ранее сообщалось, что работа литовских пунктов пропуска была ограничена с 6 января. В Росгранстрое также рассказали, что в настоящее время на терминале самообслуживания есть свободные слоты в системе электронной очереди для бронирования времени подъезда к пункту пропуска Чернышевское.
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в мире, литва, россия, калининградская область
В мире, Литва, Россия, Калининградская область
Литва возобновила пропуск грузовых авто на границе с Россией

Росгранстрой: Литва возобновила пропуск грузовых авто на границе с РФ

© Фото : ГРАНИЦА.ПУНКТЫ ПРОПУСКА/TelegramМАПП Чернышевское на российско-литовской границе
МАПП Чернышевское на российско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : ГРАНИЦА.ПУНКТЫ ПРОПУСКА/Telegram
МАПП Чернышевское на российско-литовской границе
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Литовские пункты пропуска на границе с РФ возобновили пропуск транспортных средств с грузом после проведения работ по обслуживанию таможенной системы, говорится в сообщении Росгранстроя в Telegram.
«
"После проведения работ по обслуживанию таможенной системы литовская сторона возобновила пропуск транспортных средств с грузом в пунктах пропуска через государственную границу. На российско-литовской границе груженые фуры проходят контрольные процедуры в пунктах пропуска Чернышевское (Калининградская область), Кибартай (Литва) в штатном режиме", - уточнили в российском ведомстве.
Ранее сообщалось, что работа литовских пунктов пропуска была ограничена с 6 января.
В Росгранстрое также рассказали, что в настоящее время на терминале самообслуживания есть свободные слоты в системе электронной очереди для бронирования времени подъезда к пункту пропуска Чернышевское.
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