https://ria.ru/20240109/litva-1920338688.html

Литва возобновила пропуск грузовых авто на границе с Россией

Литва возобновила пропуск грузовых авто на границе с Россией - РИА Новости, 09.01.2024

Литва возобновила пропуск грузовых авто на границе с Россией

Литовские пункты пропуска на границе с РФ возобновили пропуск транспортных средств с грузом после проведения работ по обслуживанию таможенной системы, говорится РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:04

2024-01-09T16:04

2024-01-09T17:13

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Литовские пункты пропуска на границе с РФ возобновили пропуск транспортных средств с грузом после проведения работ по обслуживанию таможенной системы, говорится в сообщении Росгранстроя в Telegram. "После проведения работ по обслуживанию таможенной системы литовская сторона возобновила пропуск транспортных средств с грузом в пунктах пропуска через государственную границу. На российско-литовской границе груженые фуры проходят контрольные процедуры в пунктах пропуска Чернышевское (Калининградская область), Кибартай (Литва) в штатном режиме", - уточнили в российском ведомстве. Ранее сообщалось, что работа литовских пунктов пропуска была ограничена с 6 января. В Росгранстрое также рассказали, что в настоящее время на терминале самообслуживания есть свободные слоты в системе электронной очереди для бронирования времени подъезда к пункту пропуска Чернышевское.

https://ria.ru/20240109/finlyandiya-1920319384.html

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в мире, литва, россия, калининградская область