https://ria.ru/20240109/lisa-1920371487.html

Зоопарк в Якутске приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома

Зоопарк в Якутске приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома - РИА Новости, 09.01.2024

Зоопарк в Якутске приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома

В Якутске мини-зоопарк "Зоополис" приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:12

2024-01-09T18:12

2024-01-09T19:04

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ЯКУТСК, 9 янв — РИА Новости. В Якутске мини-зоопарк "Зоополис" приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома, сообщило учреждение в Telegram-канале.В зоопарк обратилась жительница города Эвелина Янтарная. Шестнадцатого декабря к ней во двор пришла рыжая лиса. Женщина накормила ее, а на следующий день животное вернулось. Тогда на ней заметили ошейник и распространили объявление в соцсетях. "Хозяин не спешил забрать пропажу. Лиса основательно прописалась у Эвелины, получая каждый день мясо и рыбу и ночуя в их дворе. Она пришла в семью любителей животных: у них живут тайская кошка, французский бульдог и жеребец по кличке Мистический. Однако лисичке угрожала опасность. Во двор стали забегать бродячие собаки", — рассказали работники мини-зоопарка.В итоге жительница Якутска передала животное в "Зоополис".

https://ria.ru/20240109/rys-1920229301.html

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якутск, общество