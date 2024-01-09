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Зоопарк в Якутске приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома - РИА Новости, 09.01.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:12 09.01.2024 (обновлено: 19:04 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/lisa-1920371487.html
Зоопарк в Якутске приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома
Зоопарк в Якутске приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома - РИА Новости, 09.01.2024
Зоопарк в Якутске приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома
В Якутске мини-зоопарк "Зоополис" приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:12
2024-01-09T19:04
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ЯКУТСК, 9 янв — РИА Новости. В Якутске мини-зоопарк "Зоополис" приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома, сообщило учреждение в Telegram-канале.В зоопарк обратилась жительница города Эвелина Янтарная. Шестнадцатого декабря к ней во двор пришла рыжая лиса. Женщина накормила ее, а на следующий день животное вернулось. Тогда на ней заметили ошейник и распространили объявление в соцсетях. "Хозяин не спешил забрать пропажу. Лиса основательно прописалась у Эвелины, получая каждый день мясо и рыбу и ночуя в их дворе. Она пришла в семью любителей животных: у них живут тайская кошка, французский бульдог и жеребец по кличке Мистический. Однако лисичке угрожала опасность. Во двор стали забегать бродячие собаки", — рассказали работники мини-зоопарка.В итоге жительница Якутска передала животное в "Зоополис".
https://ria.ru/20240109/rys-1920229301.html
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якутск, общество
Хорошие новости, Якутск, Общество
Зоопарк в Якутске приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома

В Якутске мини-зоопарк приютил рыжую лису, поселившуюся во дворе частного дома

© "Зоополис" мини-зоопарк/TelegramЛиса, которую приютили в мини-зоопарке в Якутске
Лиса, которую приютили в мини-зоопарке в Якутске
© "Зоополис" мини-зоопарк/Telegram
Лиса, которую приютили в мини-зоопарке в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 9 янв — РИА Новости. В Якутске мини-зоопарк "Зоополис" приютил лису, поселившуюся во дворе частного дома, сообщило учреждение в Telegram-канале.
В зоопарк обратилась жительница города Эвелина Янтарная. Шестнадцатого декабря к ней во двор пришла рыжая лиса. Женщина накормила ее, а на следующий день животное вернулось. Тогда на ней заметили ошейник и распространили объявление в соцсетях.
«
"Хозяин не спешил забрать пропажу. Лиса основательно прописалась у Эвелины, получая каждый день мясо и рыбу и ночуя в их дворе. Она пришла в семью любителей животных: у них живут тайская кошка, французский бульдог и жеребец по кличке Мистический. Однако лисичке угрожала опасность. Во двор стали забегать бродячие собаки", — рассказали работники мини-зоопарка.
В итоге жительница Якутска передала животное в "Зоополис".
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