https://ria.ru/20240109/lerchek-1920382136.html

Лерчек резко сменила имидж из-за проблем со здоровьем

Лерчек резко сменила имидж из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 09.01.2024

Лерчек резко сменила имидж из-за проблем со здоровьем

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила на своей странице в Instagram*, что решилась на кардинальные перемены во внешности из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T23:24

2024-01-09T23:24

2024-01-09T23:46

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила на своей странице в Instagram*, что решилась на кардинальные перемены во внешности из-за проблем со здоровьем.По словам знаменитости, ей пришлось отстричь свои длинные волосы из-за того, что они выпадали на фоне стресса. Последние месяцы Чекалина много переживала из-за проблем с налогами. "У меня были длинные, здоровые густые волосы. Я ходила к врачу. Заключение: обильное выпадение волос на фоне стресса, начальная стадия облысения. […] Жесткое выпадение волос. Слезы, падающие в раковину при каждом расчесывании и мытье. […] И в ноябре я принимаю решение отрезать эти остатки волос", — поделилась Лерчек.К тексту блогер приложила видеоролик. В первом кадре она в слезах отрезает длинные волосы. В следующем Чекалина появляется с гладкими короткими волосами и ярким макияжем, демонстрируя, что она приняла себя новой. "Встречайте новую Лерчек! Более сильную, смелую и, надеюсь, более стильную", — добавила блогерша.В комментариях под публикацией мнения пользователей разошлись. Одни раскритиковали ее прическу и макияж. Другие наоборот похвалили за смелость и написали, что сейчас Лерчек выглядит "роскошно и красиво". Весной 2023 года против Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два уголовных дела. Первое — об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере.По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы превышали предельно допустимый лимит. Также Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь легализованных денег с преступным источником происхождения.В конце ноября со счета Лерчек сняли арест, она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. Как заявил адвокат, всего Чекалина перечислила в казну около 500 миллионов рублей.Следствие длилось 9 месяцев, все это время Чекалиной и ее мужу было запрещено пользоваться интернетом. Лерчек стала знаменита благодаря фитнес-марафонам, у нее порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html

https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

валерия чекалина, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, стиль жизни