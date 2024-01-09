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Лерчек резко сменила имидж из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 09.01.2024
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Шоубиз
 
23:24 09.01.2024 (обновлено: 23:46 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/lerchek-1920382136.html
Лерчек резко сменила имидж из-за проблем со здоровьем
Лерчек резко сменила имидж из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 09.01.2024
Лерчек резко сменила имидж из-за проблем со здоровьем
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила на своей странице в Instagram*, что решилась на кардинальные перемены во внешности из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T23:24
2024-01-09T23:46
шоубиз
валерия чекалина
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новости шоу-бизнеса
стиль жизни
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила на своей странице в Instagram*, что решилась на кардинальные перемены во внешности из-за проблем со здоровьем.По словам знаменитости, ей пришлось отстричь свои длинные волосы из-за того, что они выпадали на фоне стресса. Последние месяцы Чекалина много переживала из-за проблем с налогами. &quot;У меня были длинные, здоровые густые волосы. Я ходила к врачу. Заключение: обильное выпадение волос на фоне стресса, начальная стадия облысения. […] Жесткое выпадение волос. Слезы, падающие в раковину при каждом расчесывании и мытье. […] И в ноябре я принимаю решение отрезать эти остатки волос&quot;, — поделилась Лерчек.К тексту блогер приложила видеоролик. В первом кадре она в слезах отрезает длинные волосы. В следующем Чекалина появляется с гладкими короткими волосами и ярким макияжем, демонстрируя, что она приняла себя новой. &quot;Встречайте новую Лерчек! Более сильную, смелую и, надеюсь, более стильную&quot;, — добавила блогерша.В комментариях под публикацией мнения пользователей разошлись. Одни раскритиковали ее прическу и макияж. Другие наоборот похвалили за смелость и написали, что сейчас Лерчек выглядит "роскошно и красиво". Весной 2023 года против Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два уголовных дела. Первое — об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере.По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы превышали предельно допустимый лимит. Также Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь легализованных денег с преступным источником происхождения.В конце ноября со счета Лерчек сняли арест, она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. Как заявил адвокат, всего Чекалина перечислила в казну около 500 миллионов рублей.Следствие длилось 9 месяцев, все это время Чекалиной и ее мужу было запрещено пользоваться интернетом. Лерчек стала знаменита благодаря фитнес-марафонам, у нее порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html
https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html
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валерия чекалина, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, стиль жизни
Шоубиз, Валерия Чекалина, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Стиль жизни
Лерчек резко сменила имидж из-за проблем со здоровьем

Блогер Лерчек отстригла волосы из-за выпадения на фоне стресса

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБлогеры Валерия и Артем Чекалины
Блогеры Валерия и Артем Чекалины - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Блогеры Валерия и Артем Чекалины . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила на своей странице в Instagram*, что решилась на кардинальные перемены во внешности из-за проблем со здоровьем.
По словам знаменитости, ей пришлось отстричь свои длинные волосы из-за того, что они выпадали на фоне стресса. Последние месяцы Чекалина много переживала из-за проблем с налогами.
© @ler_chekСтоп-кадр видео, опубликованного на странице Валерии Чекалиной в соцсети
Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Валерии Чекалиной в соцсети
© @ler_chek
Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Валерии Чекалиной в соцсети
«

"У меня были длинные, здоровые густые волосы. Я ходила к врачу. Заключение: обильное выпадение волос на фоне стресса, начальная стадия облысения. […] Жесткое выпадение волос. Слезы, падающие в раковину при каждом расчесывании и мытье. […] И в ноябре я принимаю решение отрезать эти остатки волос", — поделилась Лерчек.

К тексту блогер приложила видеоролик. В первом кадре она в слезах отрезает длинные волосы. В следующем Чекалина появляется с гладкими короткими волосами и ярким макияжем, демонстрируя, что она приняла себя новой.
«

"Встречайте новую Лерчек! Более сильную, смелую и, надеюсь, более стильную", — добавила блогерша.

В комментариях под публикацией мнения пользователей разошлись. Одни раскритиковали ее прическу и макияж. Другие наоборот похвалили за смелость и написали, что сейчас Лерчек выглядит "роскошно и красиво".
Весной 2023 года против Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два уголовных дела.
Первое — об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы превышали предельно допустимый лимит. Также Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь легализованных денег с преступным источником происхождения.
В конце ноября со счета Лерчек сняли арест, она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. Как заявил адвокат, всего Чекалина перечислила в казну около 500 миллионов рублей.
Следствие длилось 9 месяцев, все это время Чекалиной и ее мужу было запрещено пользоваться интернетом.
Лерчек стала знаменита благодаря фитнес-марафонам, у нее порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек
29 декабря 2023, 11:36
 
ШоубизВалерия ЧекалинаРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаСтиль жизни
 
 
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