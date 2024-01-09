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Американский журналист Лавелль получил российское гражданство - РИА Новости, 09.01.2024
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12:07 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/lavell-1920272042.html
Американский журналист Лавелль получил российское гражданство
Американский журналист Лавелль получил российское гражданство - РИА Новости, 09.01.2024
Американский журналист Лавелль получил российское гражданство
Американский журналист и ведущий политического ток-шоу на англоязычном телеканале RT Питер Лавелль получил российское гражданство, следует из указа президента... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:07
2024-01-09T12:07
россия
владимир путин
в мире
сша
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский журналист и ведущий политического ток-шоу на англоязычном телеканале RT Питер Лавелль получил российское гражданство, следует из указа президента РФ Владимира Путина "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации". "Принять в гражданство РФ следующих лиц… Лавелль Питер Джон, родившийся 27 февраля 1961 года в Соединенных Штатах Америки", - сообщается в документе. Также российское гражданство, согласно данному указу, получит и участник шоу "Голос 60+" Эммануэль Форест из Франции. "Принять в гражданство РФ следующих лиц… Форест Эммануэль Жан Мари Андре, родившийся 14 сентября 1956 года во Франции", - отмечается в документе.
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россия, владимир путин, в мире, сша, телеканал rt
Россия, Владимир Путин, В мире, США, Телеканал RT
Американский журналист Лавелль получил российское гражданство

Путин принял в гражданство России американского ведущего RT Питера Лавелля

© RTВедущий телеканала RT Питер Лавелль
Ведущий телеканала RT Питер Лавелль - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© RT
Ведущий телеканала RT Питер Лавелль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский журналист и ведущий политического ток-шоу на англоязычном телеканале RT Питер Лавелль получил российское гражданство, следует из указа президента РФ Владимира Путина "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации".
"Принять в гражданство РФ следующих лиц… Лавелль Питер Джон, родившийся 27 февраля 1961 года в Соединенных Штатах Америки", - сообщается в документе.
Также российское гражданство, согласно данному указу, получит и участник шоу "Голос 60+" Эммануэль Форест из Франции. "Принять в гражданство РФ следующих лиц… Форест Эммануэль Жан Мари Андре, родившийся 14 сентября 1956 года во Франции", - отмечается в документе.
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