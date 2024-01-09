https://ria.ru/20240109/lavell-1920272042.html

Американский журналист Лавелль получил российское гражданство

Американский журналист Лавелль получил российское гражданство - РИА Новости, 09.01.2024

Американский журналист Лавелль получил российское гражданство

Американский журналист и ведущий политического ток-шоу на англоязычном телеканале RT Питер Лавелль получил российское гражданство, следует из указа президента... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:07

2024-01-09T12:07

2024-01-09T12:07

россия

владимир путин

в мире

сша

телеканал rt

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский журналист и ведущий политического ток-шоу на англоязычном телеканале RT Питер Лавелль получил российское гражданство, следует из указа президента РФ Владимира Путина "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации". "Принять в гражданство РФ следующих лиц… Лавелль Питер Джон, родившийся 27 февраля 1961 года в Соединенных Штатах Америки", - сообщается в документе. Также российское гражданство, согласно данному указу, получит и участник шоу "Голос 60+" Эммануэль Форест из Франции. "Принять в гражданство РФ следующих лиц… Форест Эммануэль Жан Мари Андре, родившийся 14 сентября 1956 года во Франции", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240109/kalageorgi-1920267849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, в мире, сша, телеканал rt