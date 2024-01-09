https://ria.ru/20240109/laes-1920280279.html

На Ленинградской АЭС разрешили сооружение двух новых реакторов

На Ленинградской АЭС разрешили сооружение двух новых реакторов - РИА Новости, 09.01.2024

На Ленинградской АЭС разрешили сооружение двух новых реакторов

Ростехнадзор разрешил сооружение ядерных реакторов новых блоков 7 и 8 Ленинградской АЭС, это означает возможность дать старт основному этапу... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:36

2024-01-09T12:36

2024-01-09T12:45

ленинградская аэс

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

росэнергоатом

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132453_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_a5dc14a3f610e0a2f4e6902382933c07.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ростехнадзор разрешил сооружение ядерных реакторов новых блоков 7 и 8 Ленинградской АЭС, это означает возможность дать старт основному этапу строительно-монтажных работ на строящихся энергоблоках, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Росэнергоатом получил лицензии Ростехнадзора на сооружение ядерных установок новых энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС. Эти документы дают старт основному этапу строительно-монтажных работ на сооружаемых энергоблоках", - говорится в сообщении."В ближайшие несколько лет на площадке будущих энергоблоков предстоит возвести полторы сотни зданий и сооружений, наполнить их оборудованием, проложить все необходимые коммуникации и выполнить пуско-наладочные работы, чтобы уже в 2029 и 2031 годах загрузить в реакторы 7 и 8 энергоблоков свежее ядерное топливо и приступить к выполнению физических пусков. Для этого этапа Ленинградской АЭС нужно будет получить еще две лицензии - на эксплуатацию ядерных установок", - отмечает Росэнергоатом.Энергоблоки №7 и №8 ЛАЭС с передовыми реакторами ВВЭР-1200 будут построены для замещения блоков РБМК-1000 Ленинградской АЭС. Новые блоки позволят не только сохранить требуемый объем электроэнергии для нужд Северо-Запада России, но и на 20% увеличить его. Ежегодно каждый новый блок будет передавать в энергосистему страны почти 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. По плану за 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.Блоки №7 и №8 Ленинградской АЭС планируют ввести в промышленную эксплуатацию в 2030 и 2032 году.

https://ria.ru/20231113/izotop-1909039838.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ленинградская аэс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), росэнергоатом, технологии