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Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля - РИА Новости, 09.01.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:41 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/kurs-1920309363.html
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля - РИА Новости, 09.01.2024
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля
Рубль укрепляется и, в частности, курс юаня опустился ниже 12,5 рубля - впервые в начавшемся году, однако затем вернулся немного выше, следует из данных... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:41
2024-01-09T14:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рубль укрепляется и, в частности, курс юаня опустился ниже 12,5 рубля - впервые в начавшемся году, однако затем вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.31 мск снижается на 19 копеек, до 12,52 рубля. При этом минутами ранее показатель опускался до 12,496 рубля - минимума с 29 декабря. Курс доллара тем временем падает на 1,22 рубля, до 89,93 рубля, евро - на 1,63 рубля, до 98,38 рубля.
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московская биржа, экономика, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Цены на нефть
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля

Мосбиржа: курс юаня впервые в начавшемся году опустился ниже 12,5 рубля

© iStock.com / Oleg ElkovКитайский юань и российские рубли
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© iStock.com / Oleg Elkov
Китайский юань и российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рубль укрепляется и, в частности, курс юаня опустился ниже 12,5 рубля - впервые в начавшемся году, однако затем вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.31 мск снижается на 19 копеек, до 12,52 рубля.
При этом минутами ранее показатель опускался до 12,496 рубля - минимума с 29 декабря.
Курс доллара тем временем падает на 1,22 рубля, до 89,93 рубля, евро - на 1,63 рубля, до 98,38 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономикаЦены на нефть
 
 
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