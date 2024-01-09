https://ria.ru/20240109/kurs-1920309363.html

Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля

Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля - РИА Новости, 09.01.2024

Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля

Рубль укрепляется и, в частности, курс юаня опустился ниже 12,5 рубля - впервые в начавшемся году, однако затем вернулся немного выше, следует из данных... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:41

2024-01-09T14:41

2024-01-09T14:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рубль укрепляется и, в частности, курс юаня опустился ниже 12,5 рубля - впервые в начавшемся году, однако затем вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.31 мск снижается на 19 копеек, до 12,52 рубля. При этом минутами ранее показатель опускался до 12,496 рубля - минимума с 29 декабря. Курс доллара тем временем падает на 1,22 рубля, до 89,93 рубля, евро - на 1,63 рубля, до 98,38 рубля.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика, цены на нефть