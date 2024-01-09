https://ria.ru/20240109/kurs-1920298493.html

Курс доллара упал ниже 90 рублей

Курс доллара упал ниже 90 рублей - РИА Новости, 09.01.2024

Курс доллара упал ниже 90 рублей

Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 90 рублей впервые в начавшемся году, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:44

2024-01-09T13:44

2024-01-09T13:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 90 рублей впервые в начавшемся году, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск падал на 1,3 рубля, до 89,85 рубля, к минимуму с 29 декабря. Евро падает на 1,63 рубля, до 98,38 рубля, юань теряет 19 копеек, до 12,52 рубля.

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2024

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экономика, московская биржа, россия