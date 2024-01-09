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Курс доллара упал ниже 90 рублей
Курс доллара упал ниже 90 рублей - РИА Новости, 09.01.2024
Курс доллара упал ниже 90 рублей
Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 90 рублей впервые в начавшемся году, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:44
2024-01-09T13:44
2024-01-09T13:50
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 90 рублей впервые в начавшемся году, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск падал на 1,3 рубля, до 89,85 рубля, к минимуму с 29 декабря. Евро падает на 1,63 рубля, до 98,38 рубля, юань теряет 19 копеек, до 12,52 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара упал ниже 90 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря