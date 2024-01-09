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Курс доллара поднялся до 91,44 рубля

Курс доллара поднялся до 91,44 рубля - РИА Новости, 09.01.2024

Курс доллара поднялся до 91,44 рубля

Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню и незначительно растет к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T07:13

2024-01-09T07:13

2024-01-09T08:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню и незначительно растет к евро, следует из данных Московской биржи. Так, к 07:03 мск курс доллара расчетами "завтра" поднимался на 29 копеек — до 91,44 рубля.Юань прибавлял почти три копейки, до 12,74 рубля.Евро символически снижался менее чем на одну копейку, до 100,01 рубля.При этом цены на нефть немного растут после резкого снижения накануне, когда фьючерсы на Brent упали более чем на три процента, а на WTI — на 4,1 процента. Сейчас марка Brent торгуется на уровне 76,3 доллара за баррель, WTI — 70,83 доллара.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа