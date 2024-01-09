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Курс доллара поднялся до 91,44 рубля
Курс доллара поднялся до 91,44 рубля - РИА Новости, 09.01.2024
Курс доллара поднялся до 91,44 рубля
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню и незначительно растет к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T07:13
2024-01-09T07:13
2024-01-09T08:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню и незначительно растет к евро, следует из данных Московской биржи. Так, к 07:03 мск курс доллара расчетами "завтра" поднимался на 29 копеек — до 91,44 рубля.Юань прибавлял почти три копейки, до 12,74 рубля.Евро символически снижался менее чем на одну копейку, до 100,01 рубля.При этом цены на нефть немного растут после резкого снижения накануне, когда фьючерсы на Brent упали более чем на три процента, а на WTI — на 4,1 процента. Сейчас марка Brent торгуется на уровне 76,3 доллара за баррель, WTI — 70,83 доллара.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара поднялся до 91,44 рубля
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов поднялся до 91,44 рубля
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню и незначительно растет к евро, следует из данных Московской биржи
.
Так, к 07:03 мск курс доллара расчетами "завтра" поднимался на 29 копеек — до 91,44 рубля.
Юань прибавлял почти три копейки, до 12,74 рубля.
Евро символически снижался менее чем на одну копейку, до 100,01 рубля.
При этом цены на нефть немного растут после резкого снижения накануне, когда фьючерсы на Brent упали более чем на три процента, а на WTI — на 4,1 процента. Сейчас марка Brent торгуется на уровне 76,3 доллара за баррель, WTI — 70,83 доллара.