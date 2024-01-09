https://ria.ru/20240109/kuba-1920245891.html

На Кубе планируют повысить цены на бензин более чем на 500 процентов

На Кубе планируют повысить цены на бензин более чем на 500 процентов - РИА Новости, 09.01.2024

На Кубе планируют повысить цены на бензин более чем на 500 процентов

Власти Кубы планируют повысить цены на бензин более чем на 500% с февраля для восстановления экономики, сообщил в понедельник министр финансов страны Владимир... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:41

2024-01-09T10:41

2024-01-09T11:02

цены на нефть

куба

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_9a0c4976468ad895d3ca568ad4efc40e.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Кубы планируют повысить цены на бензин более чем на 500% с февраля для восстановления экономики, сообщил в понедельник министр финансов страны Владимир Регеро. Как сообщил министр в местной телепрограмме Mesa Redonda, правительство вводит данные меры 1 февраля. "Цена на бензин за литр повысится с 30 кубинских песо (1,25 доллара – ред.) до 156 кубинских песо (6,51 доллара - ред.)", - заявил министр. Регеро также подчеркнул, что цены выражаются в долларах за литр и будут зависеть от типа топлива. Министр подчеркнул, что власти также планируют повысить с 1 марта цены на электричество на 25% для тех, кто использует более 500 кВт в месяц. В декабре кубинский премьер Мануэль Марреро заявлял, что правительство Кубы намерено пересмотреть цены на топливо и повысить тарифы на электроэнергию в стране в 2024 году. Как пояснял Марреро, изменения в ценах на топливо будут ориентироваться на розничную цену в долларах в регионе, также будет применяться официальный курс валютного рынка Кубы.

https://ria.ru/20240104/venesuela-1919658618.html

https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, куба, в мире