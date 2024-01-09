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На Кубе планируют повысить цены на бензин более чем на 500 процентов
На Кубе планируют повысить цены на бензин более чем на 500 процентов - РИА Новости, 09.01.2024
На Кубе планируют повысить цены на бензин более чем на 500 процентов
Власти Кубы планируют повысить цены на бензин более чем на 500% с февраля для восстановления экономики, сообщил в понедельник министр финансов страны Владимир... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:41
2024-01-09T10:41
2024-01-09T11:02
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Кубы планируют повысить цены на бензин более чем на 500% с февраля для восстановления экономики, сообщил в понедельник министр финансов страны Владимир Регеро. Как сообщил министр в местной телепрограмме Mesa Redonda, правительство вводит данные меры 1 февраля. "Цена на бензин за литр повысится с 30 кубинских песо (1,25 доллара – ред.) до 156 кубинских песо (6,51 доллара - ред.)", - заявил министр. Регеро также подчеркнул, что цены выражаются в долларах за литр и будут зависеть от типа топлива. Министр подчеркнул, что власти также планируют повысить с 1 марта цены на электричество на 25% для тех, кто использует более 500 кВт в месяц. В декабре кубинский премьер Мануэль Марреро заявлял, что правительство Кубы намерено пересмотреть цены на топливо и повысить тарифы на электроэнергию в стране в 2024 году. Как пояснял Марреро, изменения в ценах на топливо будут ориентироваться на розничную цену в долларах в регионе, также будет применяться официальный курс валютного рынка Кубы.
https://ria.ru/20240104/venesuela-1919658618.html
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цены на нефть, куба, в мире
Цены на нефть, Куба, В мире
На Кубе планируют повысить цены на бензин более чем на 500 процентов
Власти Кубы планируют повысить цены на бензин более чем на 500 процентов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Кубы планируют повысить цены на бензин более чем на 500% с февраля для восстановления экономики, сообщил в понедельник министр финансов страны Владимир Регеро.
Как сообщил министр в местной телепрограмме Mesa Redonda
, правительство вводит данные меры 1 февраля.
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"Цена на бензин за литр повысится с 30 кубинских песо (1,25 доллара – ред.) до 156 кубинских песо (6,51 доллара - ред.)", - заявил министр.
Регеро также подчеркнул, что цены выражаются в долларах за литр и будут зависеть от типа топлива. Министр подчеркнул, что власти также планируют повысить с 1 марта цены на электричество на 25% для тех, кто использует более 500 кВт в месяц.
В декабре кубинский премьер Мануэль Марреро заявлял, что правительство Кубы намерено пересмотреть цены на топливо и повысить тарифы на электроэнергию в стране в 2024 году. Как пояснял Марреро, изменения в ценах на топливо будут ориентироваться на розничную цену в долларах в регионе, также будет применяться официальный курс валютного рынка Кубы.
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