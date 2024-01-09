https://ria.ru/20240109/kovid-1920252210.html

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 60 процентов за неделю

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 60 процентов за неделю - РИА Новости, 09.01.2024

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 60 процентов за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 56,4%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:09

2024-01-09T11:09

2024-01-09T11:09

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 56,4%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 56,4%. Во всех субъектах Российской Федерации отмечается снижение заболеваемости", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 3 086 человек с коронавирусом, что на 49% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в четырех субъектах России, в том числе в трех регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 40 958 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 54,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 1 по 7 января 123 человека, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240105/preparat-1919841731.html

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общество, россия, коронавирус covid-19