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Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 60 процентов за неделю - РИА Новости, 09.01.2024
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11:09 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/kovid-1920252210.html
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 60 процентов за неделю
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 60 процентов за неделю - РИА Новости, 09.01.2024
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 60 процентов за неделю
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 56,4%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:09
2024-01-09T11:09
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 56,4%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 56,4%. Во всех субъектах Российской Федерации отмечается снижение заболеваемости", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 3 086 человек с коронавирусом, что на 49% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в четырех субъектах России, в том числе в трех регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 40 958 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 54,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 1 по 7 января 123 человека, уточнили в оперштабе.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 60 процентов за неделю

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 56,4%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 56,4%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 56,4%. Во всех субъектах Российской Федерации отмечается снижение заболеваемости", - говорится в сообщении.
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За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 3 086 человек с коронавирусом, что на 49% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в четырех субъектах России, в том числе в трех регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 40 958 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 54,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 1 по 7 января 123 человека, уточнили в оперштабе.
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