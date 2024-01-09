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МИД КНР обвинил США во лжи из-за слов о китайских шпионах
МИД КНР обвинил США во лжи из-за слов о китайских шпионах - РИА Новости, 09.01.2024
МИД КНР обвинил США во лжи из-за слов о китайских шпионах
США с одной стороны распространяют ложную информацию о так называемых китайских шпионах, а с другой стороны неприкрыто заявляют о стремлении развернуть... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:32
2024-01-09T11:32
2024-01-09T11:32
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. США с одной стороны распространяют ложную информацию о так называемых китайских шпионах, а с другой стороны неприкрыто заявляют о стремлении развернуть широкомасштабную разведывательную деятельность против Китая, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее минюст США заявил, что служащий американских ВМС Чжао Вэньхэн был приговорен в США к 27 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 5,5 тысячи долларов за передачу секретных данных разведке Китая. "Я не знаю конкретной ситуации. Но я обратила внимание, что высокопоставленные представители американской разведки публично заявили, что достигли прогресса в восстановлении разведывательной сети США в Китае", - заявила Мао Нин. Она отметила, что "США с одной стороны вновь и вновь распространяют ложную информацию о так называемых китайских шпионах, а с другой стороны неприкрыто заявляют о стремлении развернуть широкомасштабную разведывательную деятельность против Китая, такой подход говорит сам за себя". "Китай примет все необходимые меры для решительной защиты национальной безопасности", - указала она. Ранее сообщалось, что в период с августа 2021 и как минимум по май 2023 года Чжао получил "минимум 14 866 долларов как минимум 14 разными взятками от офицера разведки". В октябре 2023 года он признался в передаче офицеру разведки из КНР конфиденциальной военной информации в обмен на взятку. Сообщалось, что он передавал данные об оперативной безопасности ВМС США, военных учениях и критически важной инфраструктуре.
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в мире, сша, китай, мао нин
В мире, США, Китай, Мао Нин
МИД КНР обвинил США во лжи из-за слов о китайских шпионах
Мао Нин: США лицемерно распространяют ложную информацию о китайских шпионах
ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. США с одной стороны распространяют ложную информацию о так называемых китайских шпионах, а с другой стороны неприкрыто заявляют о стремлении развернуть широкомасштабную разведывательную деятельность против Китая, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее минюст США заявил, что служащий американских ВМС Чжао Вэньхэн был приговорен в США к 27 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 5,5 тысячи долларов за передачу секретных данных разведке Китая.
«
"Я не знаю конкретной ситуации. Но я обратила внимание, что высокопоставленные представители американской разведки публично заявили, что достигли прогресса в восстановлении разведывательной сети США в Китае", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что "США с одной стороны вновь и вновь распространяют ложную информацию о так называемых китайских шпионах, а с другой стороны неприкрыто заявляют о стремлении развернуть широкомасштабную разведывательную деятельность против Китая, такой подход говорит сам за себя".
"Китай примет все необходимые меры для решительной защиты национальной безопасности", - указала она.
Ранее сообщалось, что в период с августа 2021 и как минимум по май 2023 года Чжао получил "минимум 14 866 долларов как минимум 14 разными взятками от офицера разведки". В октябре 2023 года он признался в передаче офицеру разведки из КНР конфиденциальной военной информации в обмен на взятку. Сообщалось, что он передавал данные об оперативной безопасности ВМС США, военных учениях и критически важной инфраструктуре.
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