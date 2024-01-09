https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920361057.html
Воробьев рассказал о роли Москвы в ликвидации последствий ЧП в Климовске
Воробьев рассказал о роли Москвы в ликвидации последствий ЧП в Климовске - РИА Новости, 09.01.2024
Воробьев рассказал о роли Москвы в ликвидации последствий ЧП в Климовске
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что в ликвидации последствий аварии в Климовске помог мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:24
2024-01-09T17:24
2024-01-09T22:01
москва
климовск
происшествия
подольск
сергей собянин
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что в ликвидации последствий аварии в Климовске помог мэр Москвы Сергей Собянин."Нам очень помогла Москва, мэр и его команда. Здесь в полном объеме участвуют на всех участках, и за это я очень благодарен", — сказал Воробьев.Патронный завод в подмосковном Подольске привлек внимание общественности в связи с уголовным делом по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Из-за котельной завода в микрорайоне Климовск города Подольска 170 домов оставались без отопления. В помещениях завода, обслуживающей котельную, проводились обыски, допрашивалось руководство.Подмосковным СК в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод".
https://ria.ru/20240106/energoresursy-1919976808.html
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москва, климовск, происшествия, подольск, сергей собянин, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Климовск, Происшествия, Подольск, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Следственный комитет России (СК РФ)
Воробьев рассказал о роли Москвы в ликвидации последствий ЧП в Климовске
Воробьев: Собянин помог в ликвидации последствий аварии в Климовске