https://ria.ru/20240109/kitay-1920222649.html
МИД Китая выступил против монополии меньшинства стран в международных делах
МИД Китая выступил против монополии меньшинства стран в международных делах - РИА Новости, 09.01.2024
МИД Китая выступил против монополии меньшинства стран в международных делах
Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах и призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций, заявил во вторник... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T07:15
2024-01-09T07:15
2024-01-09T07:15
в мире
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах и призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Сегодня мир вовсе не является мирным, притеснение и запугивание наносят серьезный вред. Будучи ответственной крупной страной, Китай всегда придерживается справедливости и отстаивает справедливость. Мы решительно выступаем против гегемонизма и политики грубой силы, а также решительно выступаем против монополии меньшинства стран в международных делах", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году. Он указал, что Китай требует "увеличения представленности и голоса развивающихся стран в системе глобального управления, призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций".
https://ria.ru/20240109/kitay-1920221736.html
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в мире, китай, ван и (политик)
В мире, Китай, Ван И (политик)
МИД Китая выступил против монополии меньшинства стран в международных делах
Ван И: Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах
ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах и призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Сегодня мир вовсе не является мирным, притеснение и запугивание наносят серьезный вред. Будучи ответственной крупной страной, Китай всегда придерживается справедливости и отстаивает справедливость. Мы решительно выступаем против гегемонизма и политики грубой силы, а также решительно выступаем против монополии меньшинства стран в международных делах", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году.
В Китае призвали совместно обеспечивать справедливость мировой безопасности
Он указал, что Китай требует "увеличения представленности и голоса развивающихся стран в системе глобального управления, призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций".