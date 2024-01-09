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МИД Китая выступил против монополии меньшинства стран в международных делах - РИА Новости, 09.01.2024
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07:15 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/kitay-1920222649.html
МИД Китая выступил против монополии меньшинства стран в международных делах
МИД Китая выступил против монополии меньшинства стран в международных делах - РИА Новости, 09.01.2024
МИД Китая выступил против монополии меньшинства стран в международных делах
Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах и призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций, заявил во вторник... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T07:15
2024-01-09T07:15
в мире
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах и призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Сегодня мир вовсе не является мирным, притеснение и запугивание наносят серьезный вред. Будучи ответственной крупной страной, Китай всегда придерживается справедливости и отстаивает справедливость. Мы решительно выступаем против гегемонизма и политики грубой силы, а также решительно выступаем против монополии меньшинства стран в международных делах", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году. Он указал, что Китай требует "увеличения представленности и голоса развивающихся стран в системе глобального управления, призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций".
https://ria.ru/20240109/kitay-1920221736.html
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в мире, китай, ван и (политик)
В мире, Китай, Ван И (политик)
МИД Китая выступил против монополии меньшинства стран в международных делах

Ван И: Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах и призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Сегодня мир вовсе не является мирным, притеснение и запугивание наносят серьезный вред. Будучи ответственной крупной страной, Китай всегда придерживается справедливости и отстаивает справедливость. Мы решительно выступаем против гегемонизма и политики грубой силы, а также решительно выступаем против монополии меньшинства стран в международных делах", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году.
Ван И - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Вчера, 06:56
Он указал, что Китай требует "увеличения представленности и голоса развивающихся стран в системе глобального управления, призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций".
 
В миреКитайВан И (политик)
 
 
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