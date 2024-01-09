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В Китае призвали совместно обеспечивать справедливость мировой безопасности - РИА Новости, 09.01.2024
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06:56 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/kitay-1920221736.html
В Китае призвали совместно обеспечивать справедливость мировой безопасности
В Китае призвали совместно обеспечивать справедливость мировой безопасности - РИА Новости, 09.01.2024
В Китае призвали совместно обеспечивать справедливость мировой безопасности
Все страны должны совместно обеспечивать справедливость и беспристрастность в глобальной безопасности и играть конструктивную роль в урегулировании глобальных и РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T06:56
2024-01-09T06:56
в мире
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Все страны должны совместно обеспечивать справедливость и беспристрастность в глобальной безопасности и играть конструктивную роль в урегулировании глобальных и региональных острых вопросов, включая палестино-израильский конфликт и украинский кризис , заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Мы всегда будем придерживаться принципов справедливости и беспристрастности, выступать за построение равноправного и упорядоченного многополярного мира, претворять в жизнь настоящий мультилатерализм и способствовать демократизации международных отношений", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году. Он подчеркнул необходимость твердо придерживаться равноправия между всеми странами, большими и малыми, "каждая страна имеет свое место в глобальной многоуровневой системе и может играть должную роль". "Все страны должны совместно отстаивать цели и принципы Устава ООН, совместно защищать основные нормы международных отношений, совместно участвовать в реформировании и построении системы глобального управления. Всесторонне обеспечивать справедливость и беспристрастность в глобальной безопасности, активно содействовать примирению, играть конструктивную роль в урегулировании глобальных и региональных горячих точек, таких как палестино-израильский конфликт и украинский кризис", - указал он.
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в мире, китай, ван и (политик), оон
В мире, Китай, Ван И (политик), ООН
В Китае призвали совместно обеспечивать справедливость мировой безопасности

Ван И: все страны должны обеспечивать справедливость глобальной безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Все страны должны совместно обеспечивать справедливость и беспристрастность в глобальной безопасности и играть конструктивную роль в урегулировании глобальных и региональных острых вопросов, включая палестино-израильский конфликт и украинский кризис , заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
«
"Мы всегда будем придерживаться принципов справедливости и беспристрастности, выступать за построение равноправного и упорядоченного многополярного мира, претворять в жизнь настоящий мультилатерализм и способствовать демократизации международных отношений", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году.
Он подчеркнул необходимость твердо придерживаться равноправия между всеми странами, большими и малыми, "каждая страна имеет свое место в глобальной многоуровневой системе и может играть должную роль".
"Все страны должны совместно отстаивать цели и принципы Устава ООН, совместно защищать основные нормы международных отношений, совместно участвовать в реформировании и построении системы глобального управления. Всесторонне обеспечивать справедливость и беспристрастность в глобальной безопасности, активно содействовать примирению, играть конструктивную роль в урегулировании глобальных и региональных горячих точек, таких как палестино-израильский конфликт и украинский кризис", - указал он.
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