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В Китае заявили, что продолжат выступать за стабильность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.01.2024
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06:24 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/kitay-1920220671.html
В Китае заявили, что продолжат выступать за стабильность на Ближнем Востоке
В Китае заявили, что продолжат выступать за стабильность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.01.2024
В Китае заявили, что продолжат выступать за стабильность на Ближнем Востоке
Китай продолжит выступать за безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, а также вносить больший вклад в поддержание мира и гармонии в регионе, заявил во... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T06:24
2024-01-09T06:24
в мире
ближний восток
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай продолжит выступать за безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, а также вносить больший вклад в поддержание мира и гармонии в регионе, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Судьба Ближнего Востока вновь возвращается в руки народов всех стран региона. Консультации и примирение являются крупной победой диалога и мира", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году. Он подчеркнул, что "Китай всегда был активным, благонамеренным и надежным посредником, Пекин никогда не верил слепо в военную силу, никогда не преследовал геополитических интересов и никогда не навязывал свое мнение другим". "Китай всегда поддерживал народы Ближнего Востока в самостоятельном определении пути развития и поддерживал страны Ближнего Востока в урегулировании разногласий посредством диалога и консультаций", - заявил Ван И. Министр подчеркнул, что "Китай продолжит выступать за безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, сотрудничать в целях развития и процветания, поддерживать единство, а также вносить больший вклад в примирение, мир и гармонию в регионе".
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в мире, ближний восток, китай, ван и (политик)
В мире, Ближний Восток, Китай, Ван И (политик)
В Китае заявили, что продолжат выступать за стабильность на Ближнем Востоке

Ван И: Китай будет выступать за безопасность и стабильность на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай продолжит выступать за безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, а также вносить больший вклад в поддержание мира и гармонии в регионе, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
«
"Судьба Ближнего Востока вновь возвращается в руки народов всех стран региона. Консультации и примирение являются крупной победой диалога и мира", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году.
Он подчеркнул, что "Китай всегда был активным, благонамеренным и надежным посредником, Пекин никогда не верил слепо в военную силу, никогда не преследовал геополитических интересов и никогда не навязывал свое мнение другим".
"Китай всегда поддерживал народы Ближнего Востока в самостоятельном определении пути развития и поддерживал страны Ближнего Востока в урегулировании разногласий посредством диалога и консультаций", - заявил Ван И.
Министр подчеркнул, что "Китай продолжит выступать за безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, сотрудничать в целях развития и процветания, поддерживать единство, а также вносить больший вклад в примирение, мир и гармонию в регионе".
Ван И - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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В миреБлижний ВостокКитайВан И (политик)
 
 
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