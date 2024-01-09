https://ria.ru/20240109/kitay-1920220671.html

В Китае заявили, что продолжат выступать за стабильность на Ближнем Востоке

В Китае заявили, что продолжат выступать за стабильность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.01.2024

В Китае заявили, что продолжат выступать за стабильность на Ближнем Востоке

Китай продолжит выступать за безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, а также вносить больший вклад в поддержание мира и гармонии в регионе, заявил во... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T06:24

2024-01-09T06:24

2024-01-09T06:24

в мире

ближний восток

китай

ван и (политик)

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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай продолжит выступать за безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, а также вносить больший вклад в поддержание мира и гармонии в регионе, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Судьба Ближнего Востока вновь возвращается в руки народов всех стран региона. Консультации и примирение являются крупной победой диалога и мира", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году. Он подчеркнул, что "Китай всегда был активным, благонамеренным и надежным посредником, Пекин никогда не верил слепо в военную силу, никогда не преследовал геополитических интересов и никогда не навязывал свое мнение другим". "Китай всегда поддерживал народы Ближнего Востока в самостоятельном определении пути развития и поддерживал страны Ближнего Востока в урегулировании разногласий посредством диалога и консультаций", - заявил Ван И. Министр подчеркнул, что "Китай продолжит выступать за безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, сотрудничать в целях развития и процветания, поддерживать единство, а также вносить больший вклад в примирение, мир и гармонию в регионе".

https://ria.ru/20240109/briks-1920220521.html

ближний восток

китай

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в мире, ближний восток, китай, ван и (политик)