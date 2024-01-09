https://ria.ru/20240109/kholod-1920294614.html

В Нижнем Новгороде проведут проверку после жалоб на холод в квартирах

В Нижнем Новгороде проведут проверку после жалоб на холод в квартирах - РИА Новости, 09.01.2024

В Нижнем Новгороде проведут проверку после жалоб на холод в квартирах

Прокуратура проверяет ситуацию с теплоснабжением домов в Нижнем Новгороде после многочисленных жалоб жителей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:31

2024-01-09T13:31

2024-01-09T16:44

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

юрий шалабаев

жкх

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет ситуацию с теплоснабжением домов в Нижнем Новгороде после многочисленных жалоб жителей, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что из-за коммунальных аварий жители нескольких домов в Канавинском и Приокском районах Нижнего Новгорода остались без отопления. Люди оставляют жалобы на холод в квартирах в комментариях на странице главы города Юрия Шалабаева в соцсети "ВКонтакте" и на странице региональной государственной жилинспекции. "Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в оказании коммунальных услуг на территории Нижнего Новгорода. Прокурору города и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния систем отопления и водоснабжения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается что сотрудники прокуратуры по поступившим сигналам жителей выезжают на места коммунальных аварий и контролируют ход восстановительных работ и подачи отопления. "Прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла жителям многоквартирных домов... В необходимых случаях перед ресурсоснабжающими организациями ставится вопрос об увеличении количества аварийно-ремонтных бригад", - добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ru/20240109/otoplenie-1920292215.html

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, юрий шалабаев, жкх