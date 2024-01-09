В Нижнем Новгороде проведут проверку после жалоб на холод в квартирах
Прокуратура заинтересовалась жалобами нижегородцев на холод в квартирах
© iStock.com / Vlad YushinovДевушка регулирует подачу тепла от батареи
© iStock.com / Vlad Yushinov
Девушка регулирует подачу тепла от батареи . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет ситуацию с теплоснабжением домов в Нижнем Новгороде после многочисленных жалоб жителей, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что из-за коммунальных аварий жители нескольких домов в Канавинском и Приокском районах Нижнего Новгорода остались без отопления. Люди оставляют жалобы на холод в квартирах в комментариях на странице главы города Юрия Шалабаева в соцсети "ВКонтакте" и на странице региональной государственной жилинспекции.
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"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в оказании коммунальных услуг на территории Нижнего Новгорода. Прокурору города и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния систем отопления и водоснабжения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается что сотрудники прокуратуры по поступившим сигналам жителей выезжают на места коммунальных аварий и контролируют ход восстановительных работ и подачи отопления.
"Прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла жителям многоквартирных домов... В необходимых случаях перед ресурсоснабжающими организациями ставится вопрос об увеличении количества аварийно-ремонтных бригад", - добавили в ведомстве.