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В Нижнем Новгороде проведут проверку после жалоб на холод в квартирах - РИА Новости, 09.01.2024
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13:31 09.01.2024 (обновлено: 16:44 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/kholod-1920294614.html
В Нижнем Новгороде проведут проверку после жалоб на холод в квартирах
В Нижнем Новгороде проведут проверку после жалоб на холод в квартирах - РИА Новости, 09.01.2024
В Нижнем Новгороде проведут проверку после жалоб на холод в квартирах
Прокуратура проверяет ситуацию с теплоснабжением домов в Нижнем Новгороде после многочисленных жалоб жителей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:31
2024-01-09T16:44
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
юрий шалабаев
жкх
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет ситуацию с теплоснабжением домов в Нижнем Новгороде после многочисленных жалоб жителей, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что из-за коммунальных аварий жители нескольких домов в Канавинском и Приокском районах Нижнего Новгорода остались без отопления. Люди оставляют жалобы на холод в квартирах в комментариях на странице главы города Юрия Шалабаева в соцсети "ВКонтакте" и на странице региональной государственной жилинспекции. "Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в оказании коммунальных услуг на территории Нижнего Новгорода. Прокурору города и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния систем отопления и водоснабжения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается что сотрудники прокуратуры по поступившим сигналам жителей выезжают на места коммунальных аварий и контролируют ход восстановительных работ и подачи отопления. "Прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла жителям многоквартирных домов... В необходимых случаях перед ресурсоснабжающими организациями ставится вопрос об увеличении количества аварийно-ремонтных бригад", - добавили в ведомстве.
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, юрий шалабаев, жкх
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Юрий Шалабаев, ЖКХ
В Нижнем Новгороде проведут проверку после жалоб на холод в квартирах

Прокуратура заинтересовалась жалобами нижегородцев на холод в квартирах

© iStock.com / Vlad YushinovДевушка регулирует подачу тепла от батареи
Девушка регулирует подачу тепла от батареи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© iStock.com / Vlad Yushinov
Девушка регулирует подачу тепла от батареи . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет ситуацию с теплоснабжением домов в Нижнем Новгороде после многочисленных жалоб жителей, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что из-за коммунальных аварий жители нескольких домов в Канавинском и Приокском районах Нижнего Новгорода остались без отопления. Люди оставляют жалобы на холод в квартирах в комментариях на странице главы города Юрия Шалабаева в соцсети "ВКонтакте" и на странице региональной государственной жилинспекции.
«
"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в оказании коммунальных услуг на территории Нижнего Новгорода. Прокурору города и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния систем отопления и водоснабжения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается что сотрудники прокуратуры по поступившим сигналам жителей выезжают на места коммунальных аварий и контролируют ход восстановительных работ и подачи отопления.
"Прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла жителям многоквартирных домов... В необходимых случаях перед ресурсоснабжающими организациями ставится вопрос об увеличении количества аварийно-ремонтных бригад", - добавили в ведомстве.
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