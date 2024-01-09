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"На Харьков". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ
"На Харьков". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024
"На Харьков". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ
Россия может прорвать оборону в Харьковской области, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T22:00
2024-01-09T22:00
2024-01-09T23:53
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сергей кривонос
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия может прорвать оборону в Харьковской области, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Ситуация на Купянском направлении достаточно сложная, и в некоторых моментах у противника есть частичный успех на определенных участках", — отметил он.По мнению генерала, это направление стало самым болезненным и критическим для ВСУ. Он пояснил, что ВС России обладают необходимыми ресурсами, и не исключил, что в случае необходимости они могут пойти на Харьков.ВСУ с июня пытаются продвинуться на нескольких направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Минобороны 3 января сообщило, что российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами.Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920344164.html
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в мире, россия, харьковская область, сергей кривонос, вооруженные силы украины, нато, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, НАТО, Харьков
"На Харьков". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ
Кривонос: Россия может прорвать оборону на Купянском направлении
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия может прорвать оборону в Харьковской области, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".
"Ситуация на Купянском направлении достаточно сложная, и в некоторых моментах у противника есть частичный успех на определенных участках", — отметил он.
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По мнению генерала, это направление стало самым болезненным и критическим для ВСУ. Он пояснил, что ВС России обладают необходимыми ресурсами, и не исключил, что в случае необходимости они могут пойти на Харьков
.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на нескольких направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.
Минобороны 3 января сообщило, что российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами.
Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.
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