https://ria.ru/20240109/kharkov-1920401265.html

"На Харьков". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ

"На Харьков". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024

"На Харьков". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ

Россия может прорвать оборону в Харьковской области, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T22:00

2024-01-09T22:00

2024-01-09T23:53

специальная военная операция на украине

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харьковская область

сергей кривонос

вооруженные силы украины

нато

харьков

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия может прорвать оборону в Харьковской области, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Ситуация на Купянском направлении достаточно сложная, и в некоторых моментах у противника есть частичный успех на определенных участках", — отметил он.По мнению генерала, это направление стало самым болезненным и критическим для ВСУ. Он пояснил, что ВС России обладают необходимыми ресурсами, и не исключил, что в случае необходимости они могут пойти на Харьков.ВСУ с июня пытаются продвинуться на нескольких направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Минобороны 3 января сообщило, что российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами.Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920344164.html

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920389961.html

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харьковская область

харьков

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в мире, россия, харьковская область, сергей кривонос, вооруженные силы украины, нато, харьков