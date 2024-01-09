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В Тюмени полиция задержала всех участников нападения на ветерана СВО
В Тюмени полиция задержала всех участников нападения на ветерана СВО - РИА Новости, 09.01.2024
В Тюмени полиция задержала всех участников нападения на ветерана СВО
В Тюмени полиция задержала всех участников конфликта, в котором пострадал участник спецоперации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:54
2024-01-09T18:54
2024-01-09T20:20
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ТЮМЕНЬ, 9 янв — РИА Новости. В Тюмени полиция задержала всех участников конфликта, в котором пострадал участник спецоперации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Конфликт произошел на улице Малышева поселка Тарманы между группой молодых людей и участником СВО", — написала она.По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренным частью второй статьи 115 Уголовного кодекса "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Все задержанные находятся в отделе полиции, уточнила Волк.Конфликт произошел в Тюмени в ночь на 9 января. Видео инцидента, на котором несколько молодых людей бьют лежащего на земле мужчину, опубликовали в Telegram-канале "ЧС Тюмень". В комментарии к ролику жена потерпевшего пояснила, что ее муж, участник СВО, вышел из машины и сделал замечание компании, которая шумела и хамила прохожим, а в ответ получил увечья, "без сознания находился на улице".Как рассказали агентству в пресс-службе Депздрава Тюменской области, бригада скорой прибыла на место происшествия в 1:03. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную клиническую больницу № 2 и госпитализировали в профильное отделение, степень тяжести его состояния оценивается как средняя.
https://ria.ru/20240103/zaderzhanie-1919613952.html
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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Ирина Волк
В Тюмени полиция задержала всех участников нападения на ветерана СВО
В Тюмени полиция задержала участников избиения ветерана СВО, возбуждено дело