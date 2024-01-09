https://ria.ru/20240109/izbienie-1920352434.html
В Югре избили участника СВО и его жену
В Югре избили участника СВО и его жену - РИА Новости, 09.01.2024
В Югре избили участника СВО и его жену
Участника специальной военной операции и его жену избили в Радужном в Ханты-Мансийском автономном округе, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:54
2024-01-09T16:54
2024-01-09T16:54
происшествия
радужный
ханты-мансийский автономный округ
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Участника специальной военной операции и его жену избили в Радужном в Ханты-Мансийском автономном округе, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По информации СК РФ, в Радужном в ночном клубе в ходе конфликта с посетителями заведения участник СВО и его супруга получили телесные повреждения. "Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ситуации", – говорится в сообщении. Отмечается, что следователи регионального управления СК ходатайствуют о передаче к ним материалов из органов внутренних дел. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД, по данному факту 1 января в полицию Радужного поступило заявление от супруги участника СВО, идет проверка. "Были назначены необходимые медицинские экспертизы. Как только получим заключения от медиков, вынесем процессуальное решение в отношении лиц, которые нанесли супружеской паре телесные повреждения", – сказала собеседница агентства. В полиции также отметили, что все участники конфликта установлены.
https://ria.ru/20240109/tyumen-1920293508.html
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происшествия, радужный, ханты-мансийский автономный округ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре избили участника СВО и его жену
Бастрыкин запросил доклад по инциденту с избиением участника СВО в Югре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости.
Участника специальной военной операции и его жену избили в Радужном в Ханты-Мансийском автономном округе, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале
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По информации СК РФ, в Радужном в ночном клубе в ходе конфликта с посетителями заведения участник СВО и его супруга получили телесные повреждения.
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"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ситуации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи регионального управления СК ходатайствуют о передаче к ним материалов из органов внутренних дел.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД, по данному факту 1 января в полицию Радужного поступило заявление от супруги участника СВО, идет проверка.
"Были назначены необходимые медицинские экспертизы. Как только получим заключения от медиков, вынесем процессуальное решение в отношении лиц, которые нанесли супружеской паре телесные повреждения", – сказала собеседница агентства.
В полиции также отметили, что все участники конфликта установлены.
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