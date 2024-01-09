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Российское авторское общество предъявило иск к Киркорову
Российское авторское общество предъявило иск к Киркорову - РИА Новости, 09.01.2024
Российское авторское общество предъявило иск к Киркорову
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества (РАО), требующего взыскать 2 миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова, следует из... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:33
2024-01-09T16:33
2024-01-09T16:33
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества (РАО), требующего взыскать 2 миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск РАО поступил в суд 28 декабря, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны. РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. РАО собирает авторское вознаграждение с целью последующей передачи авторам. Как правило, РАО судится с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений либо в связи с нарушением соответствующих договоров.
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москва, филипп киркоров, российское авторское общество, новости культуры
Шоубиз, Москва, Филипп Киркоров, Российское авторское общество, Новости культуры
Российское авторское общество предъявило иск к Киркорову
Российское авторское общество предъявило иск на 2 млн руб к Филиппу Киркорову