https://ria.ru/20240109/ipoteka-1920347697.html

Правительство продлит выплату на льготную ипотеку многодетным в I квартале

Правительство продлит выплату на льготную ипотеку многодетным в I квартале - РИА Новости, 09.01.2024

Правительство продлит выплату на льготную ипотеку многодетным в I квартале

Правительство планирует в первом квартале года продлить выплату в 450 тысяч рублей на льготную ипотеку семьям, которые воспитывают третьего и последующих детей, РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:37

2024-01-09T16:37

2024-01-09T16:37

россия

михаил мишустин

татьяна голикова

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство планирует в первом квартале года продлить выплату в 450 тысяч рублей на льготную ипотеку семьям, которые воспитывают третьего и последующих детей, а также утвердить единый федеральный статус многодетной семьи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Также одна из ключевых задач этого года - это провести работу по мероприятиям, которые связаны с льготным ипотечным кредитованием, дополнительно проработать вопросы и уже, как вы справедливо сказали, в первом квартале этого года мы должны продлить выплату 450 тысяч рублей тем семьям, которые имеют третьего и последующего детей, как и предполагалось поручением президента. И также по поручению президента мы должны утвердить на федеральном уровне единый правовой статус многодетной семьи", - сказала Голикова во время оперативного совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. По ее словам, внимание уделят также и включению в корпоративный сектор семейной повестки, поскольку от работодателей с точки зрения поддержки семей зависит многое. "Совместно с работодателями и профсоюзами обобщим лучшие практики, чтобы распространять их как в корпоративном секторе, так и на уровне регионов", - отметила вице-премьер.

https://realty.ria.ru/20240103/ipoteka-1918820879.html

https://realty.ria.ru/20231229/ipoteka-1919010339.html

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россия, михаил мишустин, татьяна голикова