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Глава Минтранса Латвии призвал запретить импорт и транзит российского зерна
Глава Минтранса Латвии призвал запретить импорт и транзит российского зерна - РИА Новости, 09.01.2024
Глава Минтранса Латвии призвал запретить импорт и транзит российского зерна
Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:51
2024-01-09T15:51
2024-01-09T15:51
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. "Я был одним из первым министров из стран Балтии, кто твердо высказался о том, что импорт российского зерна надо запретить. Сейчас мы говорим и о запрете транзита. Мы уже много лет говорим о том, что работа как железных дорог, так и портов Латвии слишком зависит от перевалки российских грузов", — сказал Бришкенс Латвийскому радио. Он также сообщил, что обратился с письмом к коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, чтобы выработать единую позицию по этому вопросу. Бришкенс также напомнил, что, согласно латвийскому минсельхозу, Латвия является вторым в ЕС после Испании импортером российской сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
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латвия, балтия, литва, евросоюз, в мире
Латвия, Балтия, Литва, Евросоюз, В мире
Глава Минтранса Латвии призвал запретить импорт и транзит российского зерна
Глава Минтранса Латвии Бришкенс призвал запретить импорт и транзит зерна из РФ