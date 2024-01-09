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Глава Минтранса Латвии призвал запретить импорт и транзит российского зерна

Глава Минтранса Латвии призвал запретить импорт и транзит российского зерна - РИА Новости, 09.01.2024

Глава Минтранса Латвии призвал запретить импорт и транзит российского зерна

Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:51

2024-01-09T15:51

2024-01-09T15:51

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. "Я был одним из первым министров из стран Балтии, кто твердо высказался о том, что импорт российского зерна надо запретить. Сейчас мы говорим и о запрете транзита. Мы уже много лет говорим о том, что работа как железных дорог, так и портов Латвии слишком зависит от перевалки российских грузов", — сказал Бришкенс Латвийскому радио. Он также сообщил, что обратился с письмом к коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, чтобы выработать единую позицию по этому вопросу. Бришкенс также напомнил, что, согласно латвийскому минсельхозу, Латвия является вторым в ЕС после Испании импортером российской сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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латвия, балтия, литва, евросоюз, в мире