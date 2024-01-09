https://ria.ru/20240109/gripp-1920333128.html

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 51 процент

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 51 процент - РИА Новости, 09.01.2024

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 51 процент

Эпидситуация в России остается стабильной, за неделю отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 51%, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:55

2024-01-09T15:55

2024-01-09T15:55

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Эпидситуация в России остается стабильной, за неделю отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 51%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Эпидемиологическая ситуация в РФ остается управляемой и стабильной. На первой неделе 2024 в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года", - говорится в сообщении. При этом в 46 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ выше, чем в среднем по стране. Продолжает снижаться и показатель заболеваемости COVID-19 - так, по итогам первой недели 2024 года в стране зарегистрировано около 24 тысяч случаев, что на 56% ниже, чем на прошлой неделе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что снижение показателей заболеваемости в первые недели года свидетельствует о том, что в праздники люди реже обращаются к врачу, но возвращаясь в организованные коллективы, начинается активный обмен вирусами. "Как правило, мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января. Поэтому в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике, чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаки заболевания. И самое главное - не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231228/gripp_a-1918677944.html

https://ria.ru/20231220/orvi-1917006385.html

https://ria.ru/20231219/voz-1916621684.html

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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)