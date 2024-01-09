Рейтинг@Mail.ru
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 51 процент - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/gripp-1920333128.html
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 51 процент
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 51 процент - РИА Новости, 09.01.2024
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 51 процент
Эпидситуация в России остается стабильной, за неделю отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 51%, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:55
2024-01-09T15:55
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866998830_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_7a9733f4ec638899522c0d1c7954059e.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Эпидситуация в России остается стабильной, за неделю отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 51%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Эпидемиологическая ситуация в РФ остается управляемой и стабильной. На первой неделе 2024 в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года", - говорится в сообщении. При этом в 46 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ выше, чем в среднем по стране. Продолжает снижаться и показатель заболеваемости COVID-19 - так, по итогам первой недели 2024 года в стране зарегистрировано около 24 тысяч случаев, что на 56% ниже, чем на прошлой неделе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что снижение показателей заболеваемости в первые недели года свидетельствует о том, что в праздники люди реже обращаются к врачу, но возвращаясь в организованные коллективы, начинается активный обмен вирусами. "Как правило, мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января. Поэтому в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике, чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаки заболевания. И самое главное - не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231228/gripp_a-1918677944.html
https://ria.ru/20231220/orvi-1917006385.html
https://ria.ru/20231219/voz-1916621684.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866998830_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_fc034f76eb579eddc381fc7b5a894281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 51 процент

Роспотребнадзор: в РФ снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 51,4 процента

© iStock.com / demaerreЖенщина с высокой температурой
Женщина с высокой температурой - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© iStock.com / demaerre
Женщина с высокой температурой . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Эпидситуация в России остается стабильной, за неделю отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 51%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Эпидемиологическая ситуация в РФ остается управляемой и стабильной. На первой неделе 2024 в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года", - говорится в сообщении.
Девушка меряет температуру - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Грипп типа А(H1N1): профилактика и лечение
28 декабря 2023, 11:22
При этом в 46 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ выше, чем в среднем по стране.
Продолжает снижаться и показатель заболеваемости COVID-19 - так, по итогам первой недели 2024 года в стране зарегистрировано около 24 тысяч случаев, что на 56% ниже, чем на прошлой неделе.
Лечение гриппа и простуды - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе
20 декабря 2023, 16:26
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что снижение показателей заболеваемости в первые недели года свидетельствует о том, что в праздники люди реже обращаются к врачу, но возвращаясь в организованные коллективы, начинается активный обмен вирусами.
"Как правило, мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января. Поэтому в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике, чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаки заболевания. И самое главное - не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В ВОЗ рассказали о способах борьбы с COVID и гриппом
19 декабря 2023, 04:12
 
ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала