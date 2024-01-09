https://ria.ru/20240109/gosduma-1920335050.html

В Госдуме призвали ужесточить наказание за преступления против женщин

В Госдуме призвали ужесточить наказание за преступления против женщин - РИА Новости, 09.01.2024

В Госдуме призвали ужесточить наказание за преступления против женщин

Глава партии СРЗП Сергей Миронов предложил считать совершение преступлений в отношении всех женщин, а не только беременных, обстоятельством, отягчающим... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:58

2024-01-09T15:58

2024-01-09T16:04

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россия

сергей миронов

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава партии СРЗП Сергей Миронов предложил считать совершение преступлений в отношении всех женщин, а не только беременных, обстоятельством, отягчающим наказание, а также усилить ответственность за побои. "Хочу напомнить, что в УК РФ есть понятие "обстоятельства, отягчающие наказание". В этом перечне есть и совершение преступлений в отношении женщин, но только беременных. А я считаю, что нужно распространить эту норму на всех женщин, а также усилить ответственность по статье 116 УК РФ ("Побои"), максимальное наказание по которой сегодня составляет до двух лет лишения свободы", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Он указал, что в последнее время в соцсетях и СМИ появляются сообщения об избиении женщин, "причем агрессорами часто выступают либо мигранты, либо те, кто был мигрантом в прошлом, а теперь официально является гражданином России". "Но в традициях народов России нет такого, чтобы можно было избить женщину только за то, что она посмела что-то возразить мужчине. Это самое натуральное варварство, которому должен быть поставлен надежный законодательный барьер", - подчеркнул парламентарий. По словам Миронова, такие меры юридической защиты будут обоснованы с учетом роли женщин в решении демографической проблемы страны. Он также отметил, что за нарушение российских законов мигрантов нужно депортировать либо сразу, либо "транзитом через тюрьму", причем депортации должны подлежать и родственники преступников, которые зачастую занимаются их укрывательством.

https://radiosputnik.ru/20230902/muzhchiny-1893833086.html

https://ria.ru/20210124/milonov-1594330705.html

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общество, россия, сергей миронов, госдума рф