https://ria.ru/20240109/gosduma-1920231717.html

В Госдуме предложили создать рейтинг организаций, охраняющих школы

В Госдуме предложили создать рейтинг организаций, охраняющих школы - РИА Новости, 09.01.2024

В Госдуме предложили создать рейтинг организаций, охраняющих школы

Депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Колунов и Илья Вольфсон обратились к главе Росгвардии Виктору Золотову с предложением создать реестр охранных... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:29

2024-01-09T09:29

2024-01-09T09:29

общество

россия

виктор золотов

госдума рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Колунов и Илья Вольфсон обратились к главе Росгвардии Виктору Золотову с предложением создать реестр охранных организаций, которые работают в образовательных учреждениях, и их рейтинг по определенным критериям, чтобы максимально обезопасить детей и не допустить повторения случаев проноса оружия в школы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. За последнее десятилетие в России было совершено около 70 нападений на образовательные учреждения с применением оружия, и столько же удалось предотвратить, указали авторы инициативы. "Среди основных факторов, способствующих совершению преступлений, являются некомпетентность ответственных лиц, отсутствие (нахождение в нерабочем состоянии) специального оборудования. Одним из способов решения данной проблемы могло бы стать введение нового специализированного реестра организаций, занимающихся предоставлением услуг в области охраны образовательных учреждений, в рамках которого будет осуществляться их рейтингование по специально разработанным критериям", - написали авторы в обращении. Предлагается лишать охранную организацию лицензии либо накладывать на нее запрет заключать новые и продлевать старые договоры по охране объектов, если она не соответствует данным критериям. "Полагаем, что указанные изменения позволят избежать значительной части преступлений в данной сфере, сохранить жизнь и здоровье наших граждан, а также позволят сократить число недобросовестных охранных предприятий", - указали депутаты.

https://ria.ru/20231220/rosgvardiya-1916878053.html

https://ria.ru/20231219/telefon-1916691640.html

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общество, россия, виктор золотов, госдума рф