https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html

Белгородских чиновников и бюджетников обязали пройти курсы первой помощи

Белгородских чиновников и бюджетников обязали пройти курсы первой помощи - РИА Новости, 09.01.2024

Белгородских чиновников и бюджетников обязали пройти курсы первой помощи

Белгородские чиновники и бюджетники пройдут курсы оказания доврачебной помощи, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:25

2024-01-09T10:25

2024-01-09T10:47

общество

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Белгородские чиновники и бюджетники пройдут курсы оказания доврачебной помощи, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства. "До конца января провести обучение сотрудников органов государственной власти, органов местного самоуправления и работников бюджетных учреждений, в первую очередь расположенных в городе Белгороде, с целью формирования навыков оказания первичной врачебной экстренной помощи", — сказал глава области.На втором этапе планируется провести обучение сотрудников коммерческих предприятий. Если кто-то захочет пройти курсы заранее, власти в этом помогут, добавил Гладков.Он подчеркнул, что в регионе достаточное количество врачей, кроме того, уже год тренируются силы самообороны."Как показали сложные ситуации, в том числе 30 декабря, они обладают необходимыми навыками, которые спасают жизнь людям. Поэтому этот вопрос очень важен, и мы должны уже на другом уровне формировать навыки, о которых два года назад никто из нас и не помышлял", — заключил губернатор.В Белгороде бесплатные занятия по оказанию срочной доврачебной помощи для всех желающих проходят в поликлинике № 6, в центре молодежных инициатив и в кинотеатре "Октябрь". С 9 января будет проводиться углубленный курс в центре "Воин".Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду кассетными боеприпасами "Ольха" и ракетами из чешских РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, 2 января ВСУ в течение дня выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". Один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20240109/obstrely-1920221164.html

белгород

белгородская область

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общество, белгород, белгородская область, вячеслав гладков