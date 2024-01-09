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Армия Израиля подтвердила гибель командира воздушных сил "Хезболлы"
Армия Израиля подтвердила гибель командира воздушных сил "Хезболлы" - РИА Новости, 09.01.2024
Армия Израиля подтвердила гибель командира воздушных сил "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник вечером подтвердила гибель командующего воздушными силами "Хезболлах" на юге Ливана Али Хусейна Барджи, ответственного... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T22:32
2024-01-09T22:32
2024-01-09T22:32
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник вечером подтвердила гибель командующего воздушными силами "Хезболлах" на юге Ливана Али Хусейна Барджи, ответственного за многочисленные атаки с использованием беспилотников по северу Израиля в последние месяцы. "Сегодня (во вторник) ВВС (Израиля) ликвидировали Али Хусейна Барджи, командующего авиационным подразделением "Хезболлах" на юге Ливана. Али руководил десятками террористических акций против Израиля, используя БПЛА со взрывчаткой и разведывательные беспилотники БПЛА против Израиля и солдат ЦАХАЛ. Ранее сегодня Али также скоординировал атаку на штаб северного командования ЦАХАЛ", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Отмечается, что перед убийством Барджи израильские силы уничтожили отряд воздушных сил "Хезболлах", который направлялся к месту запуска беспилотников для атак по территории Израиля. В понедельник движение "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих военных командиров Висама ат-Тавиля в ходе израильского авианалета. На прошлой неделе национальное агентство Ливана NNA сообщало, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арури и двух командиров военного крыла "Бригад аль-Кассам". Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, исмаил хания, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Исмаил Хания, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Армия Израиля подтвердила гибель командира воздушных сил "Хезболлы"
Армия Израиля подтвердила гибель командира воздушных сил "Хезболлы" в Ливане
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник вечером подтвердила гибель командующего воздушными силами "Хезболлах" на юге Ливана Али Хусейна Барджи, ответственного за многочисленные атаки с использованием беспилотников по северу Израиля в последние месяцы.
"Сегодня (во вторник) ВВС (Израиля) ликвидировали Али Хусейна Барджи, командующего авиационным подразделением "Хезболлах" на юге Ливана. Али руководил десятками террористических акций против Израиля, используя БПЛА со взрывчаткой и разведывательные беспилотники БПЛА против Израиля и солдат ЦАХАЛ. Ранее сегодня Али также скоординировал атаку на штаб северного командования ЦАХАЛ", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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Отмечается, что перед убийством Барджи израильские силы уничтожили отряд воздушных сил "Хезболлах", который направлялся к месту запуска беспилотников для атак по территории Израиля.
В понедельник движение "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих военных командиров Висама ат-Тавиля в ходе израильского авианалета.
На прошлой неделе национальное агентство Ливана NNA сообщало, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС
в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания
. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте
убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арури и двух командиров военного крыла "Бригад аль-Кассам".
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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