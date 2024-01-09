https://ria.ru/20240109/germaniya-1920351902.html

Жители Берлина несут продукты бастующим третьи сутки фермерам

Жители Берлина несут продукты бастующим третьи сутки фермерам - РИА Новости, 09.01.2024

Жители Берлина несут продукты бастующим третьи сутки фермерам

В Берлине у Бранденбургских ворот фермеры вот уже третьи сутки протестуют из-за планов правительства по сокращению субсидий, в знак солидарности жители... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:59

2024-01-09T16:59

2024-01-09T17:59

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БЕРЛИН, 9 янв — РИА Новости. В Берлине у Бранденбургских ворот фермеры вот уже третьи сутки протестуют из-за планов правительства по сокращению субсидий, в знак солидарности жители германской столицы привозят им продукты, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. На третий день после начала демонстрации на прилегающей к Бранденбургским воротам улице 17-го Июня движение остается ограниченным. Изначально около шести сотен тракторов и прочей сельхозтехники и автотранспорта фермеров выстроились в цепочку, свое протестное дежурство продолжают более 50. К изголовью цепочки периодически подъезжают неравнодушные жители столицы, чтобы передать продукты уже дважды переночевавшим при отрицательной температуре в автоприцепах и личных авто фермерам. Один из координаторов протеста сообщил корреспонденту РИА Новости, что берлинцы за последние дни довольно часто проявляют так свою солидарность. По его словам, фермеры намерены оставаться на улице до 15-го числа, когда состоится завершающая семидневную забастовку демонстрация. Нахождение тракторов и автомобилей согласовано со столичной полицией. На данный момент отдельные фермеры по несколько раз в день в сопровождении полиции курсируют на своих тракторах по городу, затем возвращаются в цепочку. Как сообщается на сайте союза фермеров, в понедельник на улицы Германии выехало порядка 100 тысяч тракторов. На вторник организация не запланировала акций. Протестная неделя должна завершиться в следующий понедельник крупной демонстрацией в Берлине. На нее зарегистрировано десять тысяч участников. Ожидается, что многие фермеры снова прибудут на тракторах. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов). После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.

https://ria.ru/20240109/protest-1920337697.html

https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html

https://ria.ru/20240109/germaniya-1920187827.html

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германия

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Протесты против мер правительства по сокращению субсидий в Берлине Протесты против мер правительства по сокращению субсидий в Берлине 2024-01-09T16:59 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), германия