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В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 09.01.2024
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09:03 09.01.2024 (обновлено: 20:05 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/germaniya-1920228052.html
В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине
В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 09.01.2024
В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине
Переговоры России и стран Запада по урегулированию украинского конфликта должны состояться уже в 2024 году, выразил надежду депутат бундестага Маттиас Моосдорф... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:03
2024-01-09T20:05
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Переговоры России и стран Запада по урегулированию украинского конфликта должны состояться уже в 2024 году, выразил надежду депутат бундестага Маттиас Моосдорф в интервью "Известиям"."Я этого ожидаю. Конец хаосу придет самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире", — сказал он.Моосдорф добавил, что в мире наблюдается усталость от нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.Ранее экс-президент заявил, что только он среди других кандидатов на выборах президента США 2024 года может предотвратить третью мировую войну, к которой, по его словам, близко человечество. Он также ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта на Украине всего за 24 часа.
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в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, джо байден
В мире, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, Джо Байден
В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине

Моосдорф: переговоры по Украине пройдут после победы Трампа на выборах в США

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Переговоры России и стран Запада по урегулированию украинского конфликта должны состояться уже в 2024 году, выразил надежду депутат бундестага Маттиас Моосдорф в интервью "Известиям".
"Я этого ожидаю. Конец хаосу придет самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире", — сказал он.
Моосдорф добавил, что в мире наблюдается усталость от нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
Ранее экс-президент заявил, что только он среди других кандидатов на выборах президента США 2024 года может предотвратить третью мировую войну, к которой, по его словам, близко человечество. Он также ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта на Украине всего за 24 часа.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине
5 января, 21:26
 
В миреУкраинаСШАГерманияДональд ТрампДжо Байден
 
 
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