https://ria.ru/20240109/germaniya-1920228052.html

В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине

В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 09.01.2024

В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине

Переговоры России и стран Запада по урегулированию украинского конфликта должны состояться уже в 2024 году, выразил надежду депутат бундестага Маттиас Моосдорф... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:03

2024-01-09T09:03

2024-01-09T20:05

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сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Переговоры России и стран Запада по урегулированию украинского конфликта должны состояться уже в 2024 году, выразил надежду депутат бундестага Маттиас Моосдорф в интервью "Известиям"."Я этого ожидаю. Конец хаосу придет самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире", — сказал он.Моосдорф добавил, что в мире наблюдается усталость от нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.Ранее экс-президент заявил, что только он среди других кандидатов на выборах президента США 2024 года может предотвратить третью мировую войну, к которой, по его словам, близко человечество. Он также ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта на Украине всего за 24 часа.

https://ria.ru/20240105/peregovory-1919870373.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, джо байден