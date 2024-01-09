https://ria.ru/20240109/gaza-1920397079.html

Нетаньяху заверил Блинкена в отсутствии планов выселять палестинцев из Газы

Нетаньяху заверил Блинкена в отсутствии планов выселять палестинцев из Газы - РИА Новости, 09.01.2024

Нетаньяху заверил Блинкена в отсутствии планов выселять палестинцев из Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что получил от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заверения в отсутствии планов выселения палестинцев из... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T21:29

2024-01-09T21:29

2024-01-09T21:38

в мире

израиль

египет

энтони блинкен

биньямин нетаньяху

жозеп боррель

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911114693_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_dc4c818224b5aecfdd9b6a9e118a2dd4.jpg

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что получил от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заверения в отсутствии планов выселения палестинцев из сектора Газа.В минувшее воскресенье Блинкен говорил, что США отвергают заявления израильских чиновников, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, жители сектора должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия."Как я сказал премьер-министру, США однозначно отвергают любые предложения о переселении палестинцев за пределы Газы. Премьер-министр подтвердил мне сегодня, что это не является политикой правительства Израиля", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам визита в Израиль.Он добавил, что согласовал с израильским руководством план "оценочной миссии ООН". "Она определит, что нужно сделать, чтобы дать возможность перемещенным палестинцам безопасно вернуться в свои дома на севере (анклава)", - сообщил госсекретарь.Ранее США, Франция, ФРГ и Британия выступили против заявлений израильских властей о необходимости выселения палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осуждал заявления министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы минфина Бецалеля Смотрича о переселении жителей Газы.Бен-Гвир и Смотрич ранее неоднократно высказывались за отъезд палестинцев из Газы, после чего, по их мнению, туда должны прийти израильские поселенцы. В конце декабря осведомленный источник заявил РИА Новости, что правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240108/dengi-1920160836.html

израиль

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, жозеп боррель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году