https://ria.ru/20240109/gaza-1920386483.html

В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины

В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины - РИА Новости, 09.01.2024

В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины

В секторе Газа каждый час в течение трех месяцев с начала операции Израиля гибнут 11 человек, на данный момент убит уже 1% палестинского населения, заявил на... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T19:51

2024-01-09T19:51

2024-01-09T19:51

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

палестина

в мире

израиль

рияд мансур

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ООН, 9 янв - РИА Новости. В секторе Газа каждый час в течение трех месяцев с начала операции Израиля гибнут 11 человек, на данный момент убит уже 1% палестинского населения, заявил на заседании ГА ООН постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур. "За прошедшие 90 дней каждый час убивали 11 палестинцев, в том числе 7 женщин и детей - ежечасно в течение 90 дней. Сотни гибли ежедневно по сей день. 1% всего населения палестинцев в Газе убиты", - сказал Мансур. "Представьте, сколько это было бы применительно к вашему населению. Это эквивалентно 3 миллионам американцев", - подчеркнул он. По его словам, 3% палестинцев в секторе Газа ранены - это эквивалентно 10 миллионам американцев. Как указал Мансур, 87% палестинцев в анклаве покинули дома. "Это эквивалентно 284 миллионам американцев", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20231207/gaza-1914434733.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, палестина, в мире, израиль, рияд мансур