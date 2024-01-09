Рейтинг@Mail.ru
В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/gaza-1920386483.html
В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины
В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины - РИА Новости, 09.01.2024
В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины
В секторе Газа каждый час в течение трех месяцев с начала операции Израиля гибнут 11 человек, на данный момент убит уже 1% палестинского населения, заявил на... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:51
2024-01-09T19:51
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
палестина
в мире
израиль
рияд мансур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg
ООН, 9 янв - РИА Новости. В секторе Газа каждый час в течение трех месяцев с начала операции Израиля гибнут 11 человек, на данный момент убит уже 1% палестинского населения, заявил на заседании ГА ООН постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур. "За прошедшие 90 дней каждый час убивали 11 палестинцев, в том числе 7 женщин и детей - ежечасно в течение 90 дней. Сотни гибли ежедневно по сей день. 1% всего населения палестинцев в Газе убиты", - сказал Мансур. "Представьте, сколько это было бы применительно к вашему населению. Это эквивалентно 3 миллионам американцев", - подчеркнул он. По его словам, 3% палестинцев в секторе Газа ранены - это эквивалентно 10 миллионам американцев. Как указал Мансур, 87% палестинцев в анклаве покинули дома. "Это эквивалентно 284 миллионам американцев", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html
https://ria.ru/20231207/gaza-1914434733.html
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_495:435:2646:2048_1920x0_80_0_0_4b2fa576a25ab8c96d0349ef5f3ec09c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, палестина, в мире, израиль, рияд мансур
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Палестина, В мире, Израиль, Рияд Мансур
В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины

Дипломат от Палестины Мансур: в секторе Газе убили один процент населения

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 янв - РИА Новости. В секторе Газа каждый час в течение трех месяцев с начала операции Израиля гибнут 11 человек, на данный момент убит уже 1% палестинского населения, заявил на заседании ГА ООН постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур.
"За прошедшие 90 дней каждый час убивали 11 палестинцев, в том числе 7 женщин и детей - ежечасно в течение 90 дней. Сотни гибли ежедневно по сей день. 1% всего населения палестинцев в Газе убиты", - сказал Мансур.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Эксперт: действия армии Израиля в Газе нанесли серьезный урон имиджу страны
26 декабря 2023, 12:38
"Представьте, сколько это было бы применительно к вашему населению. Это эквивалентно 3 миллионам американцев", - подчеркнул он.
По его словам, 3% палестинцев в секторе Газа ранены - это эквивалентно 10 миллионам американцев.
Как указал Мансур, 87% палестинцев в анклаве покинули дома. "Это эквивалентно 284 миллионам американцев", - отметил дипломат.
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Израиль объявил войну системе здравоохранения Газы, считает эксперт ООН
7 декабря 2023, 16:50
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНПалестинаВ миреИзраильРияд Мансур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала