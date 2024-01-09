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В ФРГ повредили газопровод, ущерб составил 1,6 миллиона евро, пишут СМИ
В ФРГ повредили газопровод, ущерб составил 1,6 миллиона евро, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
В ФРГ повредили газопровод, ущерб составил 1,6 миллиона евро, пишут СМИ
Неизвестные злоумышленники повредили строящийся газопровод для СПГ-терминала на севере Германии, просверлив в нем восемь дыр, суммарный ущерб оценивается в 1,6... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:36
2024-01-09T15:36
2024-01-09T22:23
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Неизвестные злоумышленники повредили строящийся газопровод для СПГ-терминала на севере Германии, просверлив в нем восемь дыр, суммарный ущерб оценивается в 1,6 миллиона евро, сообщило во вторник немецкое издание Spiegel. "Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном как минимум в восьми местах", — пишет издание.Как сообщается, повреждения нанесены на четвертом участке строительства, причем сделанные отверстия разбросаны на расстоянии более километра. "По предварительным оценкам, предполагаемая диверсия нанесла ущерб на сумму не менее 1,6 миллиона евро", — сообщает Spiegel. По данным полиции, повреждения были обнаружены 28 ноября в ходе электронной проверки труб. Также сообщается, что дыры были сделаны с помощью профессионального оборудования. Федеральная прокуратура расследует инцидент. Строящийся газопровод должен связать новый СПГ-терминал вблизи Брунсбюттеля с энергетической сетью Германии. При этом проект вызывает острую критику со стороны экологических активистов, которые уже неоднократно пытались сорвать его реализацию, требуя от правительства отказа от планов развития углеводородной энергетики.
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в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, энергетика
В мире, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Энергетика
В ФРГ повредили газопровод, ущерб составил 1,6 миллиона евро, пишут СМИ
Spiegel: неизвестные повредили газопровод в ФРГ, ущерб оценивают в 1,6 млн евро
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Неизвестные злоумышленники повредили строящийся газопровод для СПГ-терминала на севере Германии, просверлив в нем восемь дыр, суммарный ущерб оценивается в 1,6 миллиона евро, сообщило во вторник немецкое издание Spiegel
.
«
"Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном как минимум в восьми местах", — пишет издание.
Как сообщается, повреждения нанесены на четвертом участке строительства, причем сделанные отверстия разбросаны на расстоянии более километра.
"По предварительным оценкам, предполагаемая диверсия нанесла ущерб на сумму не менее 1,6 миллиона евро", — сообщает Spiegel.
По данным полиции, повреждения были обнаружены 28 ноября в ходе электронной проверки труб. Также сообщается, что дыры были сделаны с помощью профессионального оборудования. Федеральная прокуратура расследует инцидент.
Строящийся газопровод должен связать новый СПГ-терминал вблизи Брунсбюттеля с энергетической сетью Германии. При этом проект вызывает острую критику со стороны экологических активистов, которые уже неоднократно пытались сорвать его реализацию, требуя от правительства отказа от планов развития углеводородной энергетики.
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