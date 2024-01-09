https://ria.ru/20240109/gaz-1920226037.html

В доме в Казани взорвался газ

В доме в Казани взорвался газ - РИА Новости, 09.01.2024

В доме в Казани взорвался газ

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из домов в Казани, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T08:32

2024-01-09T08:32

2024-01-09T10:24

происшествия

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 9 янв – РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из домов в Казани, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. "Этой ночью поступило сообщение о пожаре в городе Казань, Авиастроительный район, улица Максимова, дом 33. По прибытии на место происшествия пожарных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюля на площади 0,5 квадратных метра на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома", - говорится в сообщении. Горение ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. По информации МЧС, в результате произошедшего повреждены межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, стеклопакет пластикового окна на кухне. Несущие стены и межкомнатные перегородки не повреждены, пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)