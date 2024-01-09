https://ria.ru/20240109/gaz-1920226037.html
В доме в Казани взорвался газ
В доме в Казани взорвался газ - РИА Новости, 09.01.2024
В доме в Казани взорвался газ
Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из домов в Казани, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:32
2024-01-09T08:32
2024-01-09T10:24
происшествия
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 9 янв – РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из домов в Казани, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. "Этой ночью поступило сообщение о пожаре в городе Казань, Авиастроительный район, улица Максимова, дом 33. По прибытии на место происшествия пожарных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюля на площади 0,5 квадратных метра на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома", - говорится в сообщении. Горение ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. По информации МЧС, в результате произошедшего повреждены межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, стеклопакет пластикового окна на кухне. Несущие стены и межкомнатные перегородки не повреждены, пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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РИА Новости
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происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Казани взорвался газ
В многоэтажке в Казани произошел взрыв газовоздушной смеси