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Новым премьером Франции стал 34-летний Габриэль Атталь - РИА Новости, 09.01.2024
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14:19 09.01.2024 (обновлено: 17:07 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920305550.html
Новым премьером Франции стал 34-летний Габриэль Атталь
Новым премьером Франции стал 34-летний Габриэль Атталь - РИА Новости, 09.01.2024
Новым премьером Франции стал 34-летний Габриэль Атталь
Пост премьер-министра Франции занял 34-летний министр образования Габриэль Атталь, став самым молодым главой правительства в истории страны, сообщил телеканал... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:19
2024-01-09T17:07
в мире
франция
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ПАРИЖ, 9 янв — РИА Новости. Пост премьер-министра Франции занял 34-летний министр образования Габриэль Атталь, став самым молодым главой правительства в истории страны, сообщил телеканал BFMTV."Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром после отставки Элизабет Борн", — говорится в публикации. Теперь Габриэль Атталь должен представить президенту Франции Эммануэлю Макрону предложения по формированию нового правительства.Как отмечали французские СМИ, своих постов могут лишиться глава Минфина Брюно Ле Мэр, под чьим подчинением Атталь работал до июля прошлого года, а также глава МВД Жеральд Дарманен, с которым у нового премьера сложились не самые теплые отношения. Кроме того, ожидают ухода министра транспорта Клемана Бона, выразившего несогласие с принятым в декабре законом об ужесточении иммиграции.В ранние годы карьеры Атталь был активистом Партии социалистов (PS) и членом кабинета министра здравоохранения Марисоль Турен (2012-2017 годы). В 2016-м он примкнул к созданной Макроном партии En marche (ныне "Возрождение"), позже став ее пресс-секретарем.Первое назначение в правительстве нынешнего главы государства Атталь получил в возрасте 29 лет. В 2018-м он занял вновь утвержденную должность государственного секретаря при министре национального просвещения и молодежи в правительстве Эдуара Филиппа. Затем его назначили официальным представителем правительства (2020-2022 годы) в кабмине Жана Кастекса. С мая 2022-го Атталь был министром-делегатом по вопросам общественных счетов при Минфине Франции, где работал под руководством министра финансов Брюно Ле Мэра. Там Атталь пробыл до назначения на пост министра образования в июле 2023 года.Атталь не скрывает нетрадиционной сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона "Возрождение" Стефаном Сежурне.
https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920244328.html
https://ria.ru/20240109/attal-1920285367.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, брюно ле мэр, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Брюно Ле Мэр, Элизабет Борн
Новым премьером Франции стал 34-летний Габриэль Атталь

BFMTV: новым премьер-министром Франции стал 34-летний Габриэль Атталь

© AFP 2024 / EMMANUEL DUNANDВновь назначенный премьер-министр Франции Габриэль Атталь и бывший премьер-министр Элизабет Борн у отеля Матиньон в Париже
Вновь назначенный премьер-министр Франции Габриэль Атталь и бывший премьер-министр Элизабет Борн у отеля Матиньон в Париже - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AFP 2024 / EMMANUEL DUNAND
Вновь назначенный премьер-министр Франции Габриэль Атталь и бывший премьер-министр Элизабет Борн у отеля Матиньон в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 янв — РИА Новости. Пост премьер-министра Франции занял 34-летний министр образования Габриэль Атталь, став самым молодым главой правительства в истории страны, сообщил телеканал BFMTV.
«
"Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром после отставки Элизабет Борн", — говорится в публикации.
Теперь Габриэль Атталь должен представить президенту Франции Эммануэлю Макрону предложения по формированию нового правительства.
Как отмечали французские СМИ, своих постов могут лишиться глава Минфина Брюно Ле Мэр, под чьим подчинением Атталь работал до июля прошлого года, а также глава МВД Жеральд Дарманен, с которым у нового премьера сложились не самые теплые отношения. Кроме того, ожидают ухода министра транспорта Клемана Бона, выразившего несогласие с принятым в декабре законом об ужесточении иммиграции.
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Эксперт предположил, из-за чего во Франции решили сменить премьера
Вчера, 10:35
В ранние годы карьеры Атталь был активистом Партии социалистов (PS) и членом кабинета министра здравоохранения Марисоль Турен (2012-2017 годы). В 2016-м он примкнул к созданной Макроном партии En marche (ныне "Возрождение"), позже став ее пресс-секретарем.
Первое назначение в правительстве нынешнего главы государства Атталь получил в возрасте 29 лет. В 2018-м он занял вновь утвержденную должность государственного секретаря при министре национального просвещения и молодежи в правительстве Эдуара Филиппа. Затем его назначили официальным представителем правительства (2020-2022 годы) в кабмине Жана Кастекса. С мая 2022-го Атталь был министром-делегатом по вопросам общественных счетов при Минфине Франции, где работал под руководством министра финансов Брюно Ле Мэра. Там Атталь пробыл до назначения на пост министра образования в июле 2023 года.
Атталь не скрывает нетрадиционной сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона "Возрождение" Стефаном Сежурне.
Министр образования Франции Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Биография Габриэля Атталя
Вчера, 15:13
 
В миреФранцияЭммануэль МакронБрюно Ле МэрЭлизабет Борн
 
 
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