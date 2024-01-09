https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920305550.html

Новым премьером Франции стал 34-летний Габриэль Атталь

Новым премьером Франции стал 34-летний Габриэль Атталь - РИА Новости, 09.01.2024

Новым премьером Франции стал 34-летний Габриэль Атталь

Пост премьер-министра Франции занял 34-летний министр образования Габриэль Атталь, став самым молодым главой правительства в истории страны, сообщил телеканал... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:19

2024-01-09T14:19

2024-01-09T17:07

в мире

франция

эммануэль макрон

брюно ле мэр

элизабет борн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920350460_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_966d3b102ad8f371980392f3432f2282.jpg

ПАРИЖ, 9 янв — РИА Новости. Пост премьер-министра Франции занял 34-летний министр образования Габриэль Атталь, став самым молодым главой правительства в истории страны, сообщил телеканал BFMTV."Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром после отставки Элизабет Борн", — говорится в публикации. Теперь Габриэль Атталь должен представить президенту Франции Эммануэлю Макрону предложения по формированию нового правительства.Как отмечали французские СМИ, своих постов могут лишиться глава Минфина Брюно Ле Мэр, под чьим подчинением Атталь работал до июля прошлого года, а также глава МВД Жеральд Дарманен, с которым у нового премьера сложились не самые теплые отношения. Кроме того, ожидают ухода министра транспорта Клемана Бона, выразившего несогласие с принятым в декабре законом об ужесточении иммиграции.В ранние годы карьеры Атталь был активистом Партии социалистов (PS) и членом кабинета министра здравоохранения Марисоль Турен (2012-2017 годы). В 2016-м он примкнул к созданной Макроном партии En marche (ныне "Возрождение"), позже став ее пресс-секретарем.Первое назначение в правительстве нынешнего главы государства Атталь получил в возрасте 29 лет. В 2018-м он занял вновь утвержденную должность государственного секретаря при министре национального просвещения и молодежи в правительстве Эдуара Филиппа. Затем его назначили официальным представителем правительства (2020-2022 годы) в кабмине Жана Кастекса. С мая 2022-го Атталь был министром-делегатом по вопросам общественных счетов при Минфине Франции, где работал под руководством министра финансов Брюно Ле Мэра. Там Атталь пробыл до назначения на пост министра образования в июле 2023 года.Атталь не скрывает нетрадиционной сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона "Возрождение" Стефаном Сежурне.

https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920244328.html

https://ria.ru/20240109/attal-1920285367.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, эммануэль макрон, брюно ле мэр, элизабет борн