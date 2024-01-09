СМИ рассказали, почему затягивается назначение нового премьера Франции
AFP: во Франции из-за разногласий в окружении Макрона не назначают премьера
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Назначение нового премьер-министра Франции после отставки Элизабет Борн в понедельник затягивается из-за разногласий в окружении президента Эммануэля Макрона, сообщает агентство Франс Пресс.
Согласно опросам и мнениям экспертов, фаворитом на кресло премьера остаётся 34-летний министр образования Габриэль Атталь.
Имя нового главы кабмина должно было стать известно накануне вечером, сразу после отставки Элизабет Борн, занимавшей этот пост с мая 2022 года. Объявление было перенесено на позднее утро вторника - как указывает СМИ, по причине "внутренних противостояний", в особенности, со стороны главы минфина Брюно Ле Мэра, под чьим подчинением Атталь работал до июля прошлого года, а также главы МВД Жеральда Дарманена, с которым у Атталя сложились не самые теплые отношения. Отмечается, что кандидатуру Атталя не поддерживает также один из ближайших союзников Макрона, лидер центристской партии Modem Франсуа Байру.
В пользу назначения Атталя говорит озвученное Макроном намерение "придать новую динамику, новый импульс и решительность" его правительству, в котором оно нуждается, отмечают в окружении президента, для чего самый молодой министр, пользующийся поддержкой французов, является подходящей кандидатурой.
Как отмечают эксперты, назначение Атталя может помочь президентской партии на предстоящих выборах в Европарламент. Однако оно не решит проблемы отсутствия у партии Макрона абсолютного большинства во французском парламенте.