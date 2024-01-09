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СМИ рассказали, почему затягивается назначение нового премьера Франции - РИА Новости, 09.01.2024
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13:14 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920291202.html
СМИ рассказали, почему затягивается назначение нового премьера Франции
СМИ рассказали, почему затягивается назначение нового премьера Франции - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ рассказали, почему затягивается назначение нового премьера Франции
Назначение нового премьер-министра Франции после отставки Элизабет Борн в понедельник затягивается из-за разногласий в окружении президента Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:14
2024-01-09T13:14
в мире
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Назначение нового премьер-министра Франции после отставки Элизабет Борн в понедельник затягивается из-за разногласий в окружении президента Эммануэля Макрона, сообщает агентство Франс Пресс. Согласно опросам и мнениям экспертов, фаворитом на кресло премьера остаётся 34-летний министр образования Габриэль Атталь. Имя нового главы кабмина должно было стать известно накануне вечером, сразу после отставки Элизабет Борн, занимавшей этот пост с мая 2022 года. Объявление было перенесено на позднее утро вторника - как указывает СМИ, по причине "внутренних противостояний", в особенности, со стороны главы минфина Брюно Ле Мэра, под чьим подчинением Атталь работал до июля прошлого года, а также главы МВД Жеральда Дарманена, с которым у Атталя сложились не самые теплые отношения. Отмечается, что кандидатуру Атталя не поддерживает также один из ближайших союзников Макрона, лидер центристской партии Modem Франсуа Байру. В пользу назначения Атталя говорит озвученное Макроном намерение "придать новую динамику, новый импульс и решительность" его правительству, в котором оно нуждается, отмечают в окружении президента, для чего самый молодой министр, пользующийся поддержкой французов, является подходящей кандидатурой. Как отмечают эксперты, назначение Атталя может помочь президентской партии на предстоящих выборах в Европарламент. Однако оно не решит проблемы отсутствия у партии Макрона абсолютного большинства во французском парламенте.
https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920244328.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
СМИ рассказали, почему затягивается назначение нового премьера Франции

AFP: во Франции из-за разногласий в окружении Макрона не назначают премьера

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Назначение нового премьер-министра Франции после отставки Элизабет Борн в понедельник затягивается из-за разногласий в окружении президента Эммануэля Макрона, сообщает агентство Франс Пресс.
Согласно опросам и мнениям экспертов, фаворитом на кресло премьера остаётся 34-летний министр образования Габриэль Атталь.
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Эксперт предположил, из-за чего во Франции решили сменить премьера
Вчера, 10:35
Имя нового главы кабмина должно было стать известно накануне вечером, сразу после отставки Элизабет Борн, занимавшей этот пост с мая 2022 года. Объявление было перенесено на позднее утро вторника - как указывает СМИ, по причине "внутренних противостояний", в особенности, со стороны главы минфина Брюно Ле Мэра, под чьим подчинением Атталь работал до июля прошлого года, а также главы МВД Жеральда Дарманена, с которым у Атталя сложились не самые теплые отношения. Отмечается, что кандидатуру Атталя не поддерживает также один из ближайших союзников Макрона, лидер центристской партии Modem Франсуа Байру.
В пользу назначения Атталя говорит озвученное Макроном намерение "придать новую динамику, новый импульс и решительность" его правительству, в котором оно нуждается, отмечают в окружении президента, для чего самый молодой министр, пользующийся поддержкой французов, является подходящей кандидатурой.
Как отмечают эксперты, назначение Атталя может помочь президентской партии на предстоящих выборах в Европарламент. Однако оно не решит проблемы отсутствия у партии Макрона абсолютного большинства во французском парламенте.
Участники манифестации против антисемитизма в Париже, Франция. 12 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Париж меж двух огней: Макрон выбирает, кого защищать — евреев или арабов
13 ноября 2023, 08:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЭлизабет Борн
 
 
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