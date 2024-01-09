https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920291202.html

СМИ рассказали, почему затягивается назначение нового премьера Франции

СМИ рассказали, почему затягивается назначение нового премьера Франции - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ рассказали, почему затягивается назначение нового премьера Франции

Назначение нового премьер-министра Франции после отставки Элизабет Борн в понедельник затягивается из-за разногласий в окружении президента Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:14

2024-01-09T13:14

2024-01-09T13:14

в мире

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Назначение нового премьер-министра Франции после отставки Элизабет Борн в понедельник затягивается из-за разногласий в окружении президента Эммануэля Макрона, сообщает агентство Франс Пресс. Согласно опросам и мнениям экспертов, фаворитом на кресло премьера остаётся 34-летний министр образования Габриэль Атталь. Имя нового главы кабмина должно было стать известно накануне вечером, сразу после отставки Элизабет Борн, занимавшей этот пост с мая 2022 года. Объявление было перенесено на позднее утро вторника - как указывает СМИ, по причине "внутренних противостояний", в особенности, со стороны главы минфина Брюно Ле Мэра, под чьим подчинением Атталь работал до июля прошлого года, а также главы МВД Жеральда Дарманена, с которым у Атталя сложились не самые теплые отношения. Отмечается, что кандидатуру Атталя не поддерживает также один из ближайших союзников Макрона, лидер центристской партии Modem Франсуа Байру. В пользу назначения Атталя говорит озвученное Макроном намерение "придать новую динамику, новый импульс и решительность" его правительству, в котором оно нуждается, отмечают в окружении президента, для чего самый молодой министр, пользующийся поддержкой французов, является подходящей кандидатурой. Как отмечают эксперты, назначение Атталя может помочь президентской партии на предстоящих выборах в Европарламент. Однако оно не решит проблемы отсутствия у партии Макрона абсолютного большинства во французском парламенте.

https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920244328.html

https://ria.ru/20231113/frantsiya-1909017763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн