https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920244328.html

Эксперт предположил, из-за чего во Франции решили сменить премьера

Эксперт предположил, из-за чего во Франции решили сменить премьера - РИА Новости, 09.01.2024

Эксперт предположил, из-за чего во Франции решили сменить премьера

Отставка премьер-министра Франции Элизабет Борн может говорить о том, что президент страны Эммануэль Макрон хочет "перетряхнуть" правительство на фоне принятия... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:35

2024-01-09T10:35

2024-01-09T10:35

франция

элизабет борн

эммануэль макрон

в мире

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Отставка премьер-министра Франции Элизабет Борн может говорить о том, что президент страны Эммануэль Макрон хочет "перетряхнуть" правительство на фоне принятия противоречивых законов, убрав оттуда тех, кто не поддерживает его линию, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее в понедельник глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, президент Эммануэль Макрон ее принял, поблагодарив Борн за ее "образцовую работу". "Есть такие взгляды, что Макрон хочет заодно и правительство перетряхнуть, потому что в ходе обсуждения закона об иммиграции выяснилось, что в правительстве ряд министров занимали точку зрения, которая противоречила видению президента. Это вызвало недовольство. Президент всегда рассчитывает на поддержку правительства", - сказал Топорнин в беседе с агентством. Он уточнил, что обсуждение данного закона обострило и осложнило трения внутри правительства, которое и так не пользовалось популярностью на фоне ранее проведенной пенсионной реформы. По мнению эксперта, полной уверенности, что Борн уйдет в отставку, не было. "Одной причины на данный момент нет. Большинство специалистов полагают, что триггером стал новый закон об иммиграции, который вызвал противоречивые обсуждения во французском обществе", - считает Топорнин. Он добавил, что французское правительство обвиняют в том, что оно "пошло на поводу" у правых партий, в том числе у Марин Ле Пен. "Это не очень хорошо для правящей партии и для президента Макрона с учетом того, что в июне состоятся выборы в Европарламент. Если обратиться с опросом к общественному мнению, то, если бы выборы состоялись сейчас, победу одержали бы правые партии. Это и послужило отправной точкой, почему Борн была отправлена в отставку", - подчеркнул эксперт. По мнению главы партии левых "Непокорившаяся Франция" Матильды Пано, наследие премьера – 23 применения статьи 49.3, позволяющей провести законопроекты в обход голосования парламентариев, и "замаранная демократия". Глава партии социалистов Борис Валло заявил, что Борн "навсегда останется премьером навязанной пенсионной реформы и закона об иммиграции в духе "Национального фронта" (бывшее название крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) - ред.). Депутат RN Себастьян Шену отметил, что экс-премьер теперь "не поставит рекорд по применению статьи 49.3". Борн останется на втором месте по применению этого "конституционного оружия" после Мишеля Рокара, применившего ее 28 раз. Депутат от экологов Сандрин Руссо в Х написала, что Борн "продала душу, чтобы сохранить свой пост, но теперь у нее не осталось ни того, ни другого", назвав проведенный ей законопроект об иммиграции "непревзойденной потерей". Фаворитом на место главы кабмина СМИ называют 34-летнего главу министерства образования, самого молодого министра в правительстве Макрона Габриэля Атталя.

https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920162049.html

https://ria.ru/20240106/frantsiya-1919885936.html

https://ria.ru/20240102/makron-1919422599.html

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франция, элизабет борн, эммануэль макрон, в мире