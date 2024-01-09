https://ria.ru/20240109/flotskaya_svadba-1920287975.html

Севастопольскую флотскую свадьбу сыграли на выставке "Россия" на ВДНХ

Севастопольскую флотскую свадьбу сыграли на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 09.01.2024

Севастопольскую флотскую свадьбу сыграли на выставке "Россия" на ВДНХ

На Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня Севастополя прошла свадьба по региональным традициям, брак между Денисом и Викторией официально... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:01

2024-01-09T13:01

2024-01-09T13:04

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севастополь

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня Севастополя прошла свадьба по региональным традициям, брак между Денисом и Викторией официально зарегистрировали сотрудники ЗАГСа, сообщает пресс-служба выставки. Жизнь молодоженов тесно связана с военной службой. Денис - военный офицер в четвертом поколении. Его прадед участвовал в Первой мировой войне, после возглавлял отдел кадров политуправления Сибирского военного округа. Дед был начальником связи авиационного полка Ленинградского военного округа. Отец 31 год прослужил в Вооруженных Силах Российской Федерации, из которых 26 - в городе-герое Севастополе на Черноморском флоте. Сам Денис окончил Нахимовское военно-морское училище и военно-морской политехнический институт. На службе состоит с 2009 года, с 2014 года - в Севастополе на Черноморском флоте. Виктория тоже из семьи военных, работает в военно-патриотическом парке "Патриот". Ее отец - полковник запаса, ветеран боевых действий, окончил военную службу в должности начальника морской инженерной службы Черноморского флота. Сейчас он работает помощником капитана отделения водолазно-спасательных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю. "Наверное, это главное событие в нашей жизни. Это незабываемо для любого человека. Свадьба прошла в такой замечательной атмосфере - явно, это будет на долгие годы", - сказал Денис, его слова приводит пресс-служба. Его жена отметила, что волновалась, она также поблагодарила руководство Севастополя и выставки за поддержку. В ходе церемонии жених и невеста запечатали свои клятвы верности в специальный стеклянный сосуд и завязали морской узел, который стал символом крепости их союза. На свадьбе присутствовали севастопольские коллективы, которые исполнили танец "Яблочко" и гимн Севастополя. Молодоженов поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Я от всей души вас поздравляю. Ваша свадьба — уже точно часть истории Севастополя. Наш президент объявил этот год Годом семьи — и в самом его начале, на выставке "Россия" вы создаете семью. И то, что такая свадьба была, войдет в скрижали истории города обязательно. Мы будем гордиться тем, что такое событие состоялось", — сказал Развожаев, которого цитирует пресс-служба. Между тем, заместитель генерального директора АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Анастасия Звягина пожелала молодоженам счастливой семейной жизни. "Спасибо большое, что вы сегодня одно из самых важных событий в вашей жизни разделили с нами, с Россией. Вы на миг нас перенесли в Севастополь. На выставке было много свадеб, но флотская - впервые. Желаю, чтобы ваша семейная жизнь была такой же крепкой, как морской узел, который вы сегодня связали", - сказала Звягина. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.

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