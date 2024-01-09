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Калининград тепло встретил получившего гражданство России фермера из Польши
Калининград тепло встретил получившего гражданство России фермера из Польши - РИА Новости, 09.01.2024
Калининград тепло встретил получившего гражданство России фермера из Польши
Калининградские власти сообщили, что рады приветствовать в регионе нового гражданина РФ - польского фермера Романа Романовски, который много сделал для развития РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:54
2024-01-09T13:54
2024-01-09T13:54
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КАЛИНИНГРАД, 9 янв - РИА Новости. Калининградские власти сообщили, что рады приветствовать в регионе нового гражданина РФ - польского фермера Романа Романовски, который много сделал для развития области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. Ранее указ президента Российской Федерации о приеме в гражданство РФ Романа Романовски был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Мы рады приветствовать господина Романовски уже в качестве гражданина нашей страны. Он многое сделал для развития агропромышленного комплекса нашего региона и уверены, что продолжит свою работу уже в новом статусе", - сказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. Роман Романовски, согласно данным регионального министерства сельского хозяйства, является учредителем одной из крупнейших в регионе агрокомпаний "Романовски агро". Компания занимается выращиванием зерновых культур в Полесском округе Калининградской области. На площади больше десяти тысяч гектаров выращиваются пшеница, кукуруза, рапс и соя.
https://ria.ru/20240109/lavell-1920272042.html
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общество, россия, калининград, польша
Общество, Россия, Калининград, Польша
Калининград тепло встретил получившего гражданство России фермера из Польши
Лысков: Калининград тепло встретил получившего гражданство РФ фермера из Польши