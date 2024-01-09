Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку
Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку по собственному желанию
Александр Некристов. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Глава города-курорта Ессентуки Александр Некристов подал в отставку по собственному желанию, вместо него пост исполняющего обязанности главы города временно займет первый заместитель главы Владимир Крутников, сообщает пресс-служба администрации города.
"Главой города Ессентуки Некристовым Александром Юрьевичем принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города в связи с отставкой по собственному желанию. ...Временное исполнение полномочий главы города Ессентуки возложено на исполняющего обязанности первого заместителя главы города Ессентуки Крутникова Владимира Владимировича", - говорится в сообщении.
По информации администрации, решение о досрочном прекращении Некристовым полномочий главы города Ессентуки было принято во вторник на внеочередном заседании городской Думы.
Исходя из данных на сайте "Единая Россия", политическая карьера Некристова началась в 2011 году с должности руководителя комитета экономического развития администрации города Ставрополя, в период с 2012 по 2015 год занимал пост первого заместителя главы администрации города. Пробыв на должности первого заместителя главы Ессентуков несколько месяцев в 2015 году, Некристов получил пост главы города-курорта.
Ессентуки - курорт федерального значения, крупнейший и популярный питьевой и бальнеологический курорт России. Ессентукские источники являются международными эталонами целебных соляно-щелочных вод. Здравницы курорта специализируются на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ.