https://ria.ru/20240109/essentuki-1920379583.html

Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку

Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку - РИА Новости, 09.01.2024

Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку

Глава города-курорта Ессентуки Александр Некристов подал в отставку по собственному желанию, вместо него пост исполняющего обязанности главы города временно... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:59

2024-01-09T18:59

2024-01-09T18:59

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ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Глава города-курорта Ессентуки Александр Некристов подал в отставку по собственному желанию, вместо него пост исполняющего обязанности главы города временно займет первый заместитель главы Владимир Крутников, сообщает пресс-служба администрации города. "Главой города Ессентуки Некристовым Александром Юрьевичем принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города в связи с отставкой по собственному желанию. ...Временное исполнение полномочий главы города Ессентуки возложено на исполняющего обязанности первого заместителя главы города Ессентуки Крутникова Владимира Владимировича", - говорится в сообщении. По информации администрации, решение о досрочном прекращении Некристовым полномочий главы города Ессентуки было принято во вторник на внеочередном заседании городской Думы. Исходя из данных на сайте "Единая Россия", политическая карьера Некристова началась в 2011 году с должности руководителя комитета экономического развития администрации города Ставрополя, в период с 2012 по 2015 год занимал пост первого заместителя главы администрации города. Пробыв на должности первого заместителя главы Ессентуков несколько месяцев в 2015 году, Некристов получил пост главы города-курорта. Ессентуки - курорт федерального значения, крупнейший и популярный питьевой и бальнеологический курорт России. Ессентукские источники являются международными эталонами целебных соляно-щелочных вод. Здравницы курорта специализируются на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ.

https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html

https://ria.ru/20231130/essentuki-1912715507.html

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политика, ессентуки, ставрополь, россия, единая россия