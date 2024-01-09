Рейтинг@Mail.ru
Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/essentuki-1920379583.html
Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку
Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку - РИА Новости, 09.01.2024
Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку
Глава города-курорта Ессентуки Александр Некристов подал в отставку по собственному желанию, вместо него пост исполняющего обязанности главы города временно... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:59
2024-01-09T18:59
политика
ессентуки
ставрополь
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920378931_0:186:600:524_1920x0_80_0_0_ca345fe91ee9e50f1749ffde749a02d6.jpg
ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Глава города-курорта Ессентуки Александр Некристов подал в отставку по собственному желанию, вместо него пост исполняющего обязанности главы города временно займет первый заместитель главы Владимир Крутников, сообщает пресс-служба администрации города. "Главой города Ессентуки Некристовым Александром Юрьевичем принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города в связи с отставкой по собственному желанию. ...Временное исполнение полномочий главы города Ессентуки возложено на исполняющего обязанности первого заместителя главы города Ессентуки Крутникова Владимира Владимировича", - говорится в сообщении. По информации администрации, решение о досрочном прекращении Некристовым полномочий главы города Ессентуки было принято во вторник на внеочередном заседании городской Думы. Исходя из данных на сайте "Единая Россия", политическая карьера Некристова началась в 2011 году с должности руководителя комитета экономического развития администрации города Ставрополя, в период с 2012 по 2015 год занимал пост первого заместителя главы администрации города. Пробыв на должности первого заместителя главы Ессентуков несколько месяцев в 2015 году, Некристов получил пост главы города-курорта. Ессентуки - курорт федерального значения, крупнейший и популярный питьевой и бальнеологический курорт России. Ессентукские источники являются международными эталонами целебных соляно-щелочных вод. Здравницы курорта специализируются на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ.
https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html
https://ria.ru/20231130/essentuki-1912715507.html
ессентуки
ставрополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920378931_0:130:600:580_1920x0_80_0_0_acfd07595287659f47ac1b26655a8abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ессентуки, ставрополь, россия, единая россия
Политика, Ессентуки, Ставрополь, Россия, Единая Россия
Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку

Мэр Ессентуков Некристов подал в отставку по собственному желанию

© Фото : сайт Муниципального образования городской округ город-курорт ЕссентукиАлександр Некристов
Александр Некристов - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : сайт Муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки
Александр Некристов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Глава города-курорта Ессентуки Александр Некристов подал в отставку по собственному желанию, вместо него пост исполняющего обязанности главы города временно займет первый заместитель главы Владимир Крутников, сообщает пресс-служба администрации города.
"Главой города Ессентуки Некристовым Александром Юрьевичем принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города в связи с отставкой по собственному желанию. ...Временное исполнение полномочий главы города Ессентуки возложено на исполняющего обязанности первого заместителя главы города Ессентуки Крутникова Владимира Владимировича", - говорится в сообщении.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Мэр Новосибирска Локоть объяснил причину отставки
29 декабря 2023, 07:42
По информации администрации, решение о досрочном прекращении Некристовым полномочий главы города Ессентуки было принято во вторник на внеочередном заседании городской Думы.
Исходя из данных на сайте "Единая Россия", политическая карьера Некристова началась в 2011 году с должности руководителя комитета экономического развития администрации города Ставрополя, в период с 2012 по 2015 год занимал пост первого заместителя главы администрации города. Пробыв на должности первого заместителя главы Ессентуков несколько месяцев в 2015 году, Некристов получил пост главы города-курорта.
Ессентуки - курорт федерального значения, крупнейший и популярный питьевой и бальнеологический курорт России. Ессентукские источники являются международными эталонами целебных соляно-щелочных вод. Здравницы курорта специализируются на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ.
Курортный парк в Ессентуках - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Что посмотреть в Ессентуках: главные достопримечательности города
30 ноября 2023, 13:53
 
ПолитикаЕссентукиСтавропольРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала