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Президент Эквадора ввел режим внутреннего вооруженного конфликта - РИА Новости, 10.01.2024
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23:38 09.01.2024 (обновлено: 00:32 10.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ekvador-1920409413.html
Президент Эквадора ввел режим внутреннего вооруженного конфликта
Президент Эквадора ввел режим внутреннего вооруженного конфликта - РИА Новости, 10.01.2024
Президент Эквадора ввел режим внутреннего вооруженного конфликта
Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта на фоне беспорядков с захватом заложников в различных городах, об этом... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-09T23:38
2024-01-10T00:32
в мире
эквадор
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МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта на фоне беспорядков с захватом заложников в различных городах, об этом он сообщил в соцсети Х, прикрепив к посту текст указа."Я подписал указ, объявляющий внутренний вооруженный конфликт, и определил следующие транснациональные организованные преступные группы как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты…" — написал Нобоа.В документе глава государства перечислил более 20 группировок и организаций. Он приказал нейтрализовать их участников в рамках военных операций.Во вторник неизвестные в масках и с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле. В прямом эфире бандиты засунули ведущему в карман пиджака динамитную шашку и кричали "пусть полиция убирается". Полиция направила в студию спецназ и позднее сообщила о задержании нескольких злоумышленников и эвакуации людей. Между тем в городе продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны.Накануне Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны — в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.Нобоа стал президентом Эквадора в конце ноября прошлого года. Одной из основных своих задач новый глава государства назвал борьбу с преступностью. Для решения проблемы сложной криминальной обстановки и наркотрафика он предлагал укрепить границы за счет военных, а также построить новые тюрьмы и разделить их на несколько категорий — в зависимости от преступников, которые в них будут содержаться. Для самых опасных заключенных Нобоа планировал создать тюрьмы-баржи, разместив их в море в 150 километрах от берегов страны и установив над ними наблюдение с дронов.
https://ria.ru/20231218/meksika-1916504842.html
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
Президент Эквадора ввел режим внутреннего вооруженного конфликта

Президент Эквадора ввел режим внутреннего вооруженного конфликта

© Pixabay / DEZALBЭквадор
Эквадор - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Pixabay / DEZALB
Эквадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта на фоне беспорядков с захватом заложников в различных городах, об этом он сообщил в соцсети Х, прикрепив к посту текст указа.
"Я подписал указ, объявляющий внутренний вооруженный конфликт, и определил следующие транснациональные организованные преступные группы как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты…" — написал Нобоа.
В документе глава государства перечислил более 20 группировок и организаций. Он приказал нейтрализовать их участников в рамках военных операций.
Во вторник неизвестные в масках и с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле. В прямом эфире бандиты засунули ведущему в карман пиджака динамитную шашку и кричали "пусть полиция убирается". Полиция направила в студию спецназ и позднее сообщила о задержании нескольких злоумышленников и эвакуации людей. Между тем в городе продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны.
Накануне Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.
Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны — в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.
Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.
Нобоа стал президентом Эквадора в конце ноября прошлого года. Одной из основных своих задач новый глава государства назвал борьбу с преступностью. Для решения проблемы сложной криминальной обстановки и наркотрафика он предлагал укрепить границы за счет военных, а также построить новые тюрьмы и разделить их на несколько категорий — в зависимости от преступников, которые в них будут содержаться. Для самых опасных заключенных Нобоа планировал создать тюрьмы-баржи, разместив их в море в 150 километрах от берегов страны и установив над ними наблюдение с дронов.
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