https://ria.ru/20240109/ekvador-1920407250.html

В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире

В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире - РИА Новости, 09.01.2024

В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире

Неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T23:09

2024-01-09T23:09

2024-01-09T23:09

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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны, кадры происшествия опубликовал телевизионный Canal 7. "Вооруженные лица в капюшонах проникли в расположение ТС Гуаякиль", - говорится в сообщении в блоге телеканала, которое сопровождает видеозапись инцидента. Накануне президент Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны. Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.

https://ria.ru/20240109/ekvador-1920371266.html

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