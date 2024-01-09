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В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире - РИА Новости, 09.01.2024
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23:09 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/ekvador-1920407250.html
В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире
В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире - РИА Новости, 09.01.2024
В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире
Неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T23:09
2024-01-09T23:09
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны, кадры происшествия опубликовал телевизионный Canal 7. "Вооруженные лица в капюшонах проникли в расположение ТС Гуаякиль", - говорится в сообщении в блоге телеканала, которое сопровождает видеозапись инцидента. Накануне президент Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны. Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.
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в мире, эквадор, кито
В мире, Эквадор, Кито
В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире

Canal 7: в Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЭквадор
Эквадор - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Эквадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны, кадры происшествия опубликовал телевизионный Canal 7.
"Вооруженные лица в капюшонах проникли в расположение ТС Гуаякиль", - говорится в сообщении в блоге телеканала, которое сопровождает видеозапись инцидента.
Накануне президент Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.
Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.
Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Вчера, 18:08
 
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