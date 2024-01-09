https://ria.ru/20240109/eksperiment-1920221521.html

"Погибли люди". В США рассказали о шокирующем "эксперименте" на Украине

"Погибли люди". В США рассказали о шокирующем "эксперименте" на Украине - РИА Новости, 09.01.2024

"Погибли люди". В США рассказали о шокирующем "эксперименте" на Украине

Читателей американского портала Breitbart позабавило заявление депутата бундестага о том, что на Украине осталось мало исправных танков Leopard 2. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T06:55

2024-01-09T06:55

2024-01-09T07:15

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читателей американского портала Breitbart позабавило заявление депутата бундестага о том, что на Украине осталось мало исправных танков Leopard 2."Украина превращается в крупнейшую в мире свалку металлолома", — посмеялся HONDA 1234."Министерство обороны России в Telegram часто показывает, как уничтожаются танки ВСУ. Они бесполезны в бою без массовых формирований и прикрытия с воздуха. Легкая добыча..." — заметил FreemenRtrue."Так западные страны потому и поддерживают Украину. Они хотят заработать на своем устаревшем вооружении, а не выкидывать его в металлолом: на переданные Украине деньги она же и выкупит весь этот хлам", — пояснил oldgeek."Все эти деньги и ресурсы пошли на эксперимент, <...>. Украину просто использовали. Столько людей погибло, а эти танки — просто ничто", — считает Lacey."Это должно продолжаться до тех пор, пока НАТО не будет полностью уничтожено. Они хотели конфликт на Украине, так пусть теперь расплачиваются. Россия в одиночку уничтожает запасы оружия 54 стран, вместе взятых", — отметил Deplorable Me.Ранее депутат бундестага от партии "Зеленые" Себастьян Шефер сообщил в письме оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, что на Украине осталось "лишь очень небольшое количество" исправных танков Leopard 2A6. По данным политика, в ремонтных мастерских в Литве не хватает запчастей к немецким машинам, а самостоятельные попытки украинцев починить западные танки приводят к еще более серьезным поломкам.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240102/vsu-1919448979.html

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