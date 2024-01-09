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"Погибли люди". В США рассказали о шокирующем "эксперименте" на Украине - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 09.01.2024 (обновлено: 07:15 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/eksperiment-1920221521.html
"Погибли люди". В США рассказали о шокирующем "эксперименте" на Украине
"Погибли люди". В США рассказали о шокирующем "эксперименте" на Украине - РИА Новости, 09.01.2024
"Погибли люди". В США рассказали о шокирующем "эксперименте" на Украине
Читателей американского портала Breitbart позабавило заявление депутата бундестага о том, что на Украине осталось мало исправных танков Leopard 2. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T06:55
2024-01-09T07:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читателей американского портала Breitbart позабавило заявление депутата бундестага о том, что на Украине осталось мало исправных танков Leopard 2."Украина превращается в крупнейшую в мире свалку металлолома", — посмеялся HONDA 1234."Министерство обороны России в Telegram часто показывает, как уничтожаются танки ВСУ. Они бесполезны в бою без массовых формирований и прикрытия с воздуха. Легкая добыча..." — заметил FreemenRtrue."Так западные страны потому и поддерживают Украину. Они хотят заработать на своем устаревшем вооружении, а не выкидывать его в металлолом: на переданные Украине деньги она же и выкупит весь этот хлам", — пояснил oldgeek."Все эти деньги и ресурсы пошли на эксперимент, &lt;...&gt;. Украину просто использовали. Столько людей погибло, а эти танки — просто ничто", — считает Lacey."Это должно продолжаться до тех пор, пока НАТО не будет полностью уничтожено. Они хотели конфликт на Украине, так пусть теперь расплачиваются. Россия в одиночку уничтожает запасы оружия 54 стран, вместе взятых", — отметил Deplorable Me.Ранее депутат бундестага от партии "Зеленые" Себастьян Шефер сообщил в письме оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, что на Украине осталось "лишь очень небольшое количество" исправных танков Leopard 2A6. По данным политика, в ремонтных мастерских в Литве не хватает запчастей к немецким машинам, а самостоятельные попытки украинцев починить западные танки приводят к еще более серьезным поломкам.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, сша, telegram, вооруженные силы украины, нато, германия, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Telegram, Вооруженные силы Украины, НАТО, Германия, Leopard 2

"Погибли люди". В США рассказали о шокирующем "эксперименте" на Украине

© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard 2
Уничтоженный танк Leopard 2
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читателей американского портала Breitbart позабавило заявление депутата бундестага о том, что на Украине осталось мало исправных танков Leopard 2.
«
"Украина превращается в крупнейшую в мире свалку металлолома", — посмеялся HONDA 1234.
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"Министерство обороны России в Telegram часто показывает, как уничтожаются танки ВСУ. Они бесполезны в бою без массовых формирований и прикрытия с воздуха. Легкая добыча..." — заметил FreemenRtrue.
"Так западные страны потому и поддерживают Украину. Они хотят заработать на своем устаревшем вооружении, а не выкидывать его в металлолом: на переданные Украине деньги она же и выкупит весь этот хлам", — пояснил oldgeek.
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"Все эти деньги и ресурсы пошли на эксперимент, <...>. Украину просто использовали. Столько людей погибло, а эти танки — просто ничто", — считает Lacey.
«
"Это должно продолжаться до тех пор, пока НАТО не будет полностью уничтожено. Они хотели конфликт на Украине, так пусть теперь расплачиваются. Россия в одиночку уничтожает запасы оружия 54 стран, вместе взятых", — отметил Deplorable Me.
Ранее депутат бундестага от партии "Зеленые" Себастьян Шефер сообщил в письме оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, что на Украине осталось "лишь очень небольшое количество" исправных танков Leopard 2A6. По данным политика, в ремонтных мастерских в Литве не хватает запчастей к немецким машинам, а самостоятельные попытки украинцев починить западные танки приводят к еще более серьезным поломкам.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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