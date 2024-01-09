Рейтинг@Mail.ru
Эквадорская полиция направила спецназ в захваченную бандитами телестудию - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/ecuador-1920408971.html
Эквадорская полиция направила спецназ в захваченную бандитами телестудию
Эквадорская полиция направила спецназ в захваченную бандитами телестудию - РИА Новости, 09.01.2024
Эквадорская полиция направила спецназ в захваченную бандитами телестудию
Полиция Эквадора в соцсети Х сообщила, что направила специализированные подразделения в студию телеканала ТС, в которую в ходе беспорядков ворвались вооруженные РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T23:29
2024-01-09T23:29
в мире
эквадор
кито
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920239327_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_89f8e78198467e48d85ee53bd74c0b5d.jpg
МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Полиция Эквадора в соцсети Х сообщила, что направила специализированные подразделения в студию телеканала ТС, в которую в ходе беспорядков ворвались вооруженные бандиты. "В связи с проникновением преступников в помещения средства массовой информации в Гуаякиле на место были направлены наши специализированные подразделения для устранения этой чрезвычайной ситуации", - говорится в блоге полиции.Ранее неизвестные в масках и с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Накануне президент Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны. Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.
https://ria.ru/20240108/ekvador-1920191421.html
эквадор
кито
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920239327_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c9d2ff7fb3be4108b4a0bcc7a6510c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор, кито
В мире, Эквадор, Кито
Эквадорская полиция направила спецназ в захваченную бандитами телестудию

Эквадорская полиция направила спецназ в захваченную бандитами телестудию ТС

© AP Photo / Dolores OchoaПолиция и солдаты в Эквадоре
Полиция и солдаты в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Полиция и солдаты в Эквадоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Полиция Эквадора в соцсети Х сообщила, что направила специализированные подразделения в студию телеканала ТС, в которую в ходе беспорядков ворвались вооруженные бандиты.
"В связи с проникновением преступников в помещения средства массовой информации в Гуаякиле на место были направлены наши специализированные подразделения для устранения этой чрезвычайной ситуации", - говорится в блоге полиции.
Ранее неизвестные в масках и с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается".
Накануне президент Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.
Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.
Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер крупной банды
8 января, 20:16
 
В миреЭквадорКито
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала