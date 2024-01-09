https://ria.ru/20240109/ecuador-1920408971.html

Эквадорская полиция направила спецназ в захваченную бандитами телестудию

Эквадорская полиция направила спецназ в захваченную бандитами телестудию - РИА Новости, 09.01.2024

Эквадорская полиция направила спецназ в захваченную бандитами телестудию

Полиция Эквадора в соцсети Х сообщила, что направила специализированные подразделения в студию телеканала ТС, в которую в ходе беспорядков ворвались вооруженные РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T23:29

2024-01-09T23:29

2024-01-09T23:29

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эквадор

кито

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МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Полиция Эквадора в соцсети Х сообщила, что направила специализированные подразделения в студию телеканала ТС, в которую в ходе беспорядков ворвались вооруженные бандиты. "В связи с проникновением преступников в помещения средства массовой информации в Гуаякиле на место были направлены наши специализированные подразделения для устранения этой чрезвычайной ситуации", - говорится в блоге полиции.Ранее неизвестные в масках и с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Накануне президент Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны. Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.

https://ria.ru/20240108/ekvador-1920191421.html

эквадор

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в мире, эквадор, кито