https://ria.ru/20240109/dtp-1920395972.html

На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком, пострадал человек

На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком, пострадал человек - РИА Новости, 09.01.2024

На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком, пострадал человек

Экскурсионный автобус, следовавший маршрутом "Донецк – Нальчик" с 44 пассажирами в салоне, столкнулся с грузовым автомобилем в Минераловодском округе... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T21:20

2024-01-09T21:20

2024-01-09T22:08

происшествия

ставропольский край

донецк

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ПЯТИГОРСК, 9 янв – РИА Новости. Экскурсионный автобус, следовавший маршрутом "Донецк – Нальчик" с 44 пассажирами в салоне, столкнулся с грузовым автомобилем в Минераловодском округе Ставропольского края, легкие травмы получил один из пассажиров автобуса, сообщает региональная госавтоинспекция.По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около 18.30 мск на 334-м километре автодороги Кавказ."Водитель автобуса Neoplan, совершая маневр опережения и возвращаясь в крайнюю правую полосу, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди фурой Mercedes-Benz. В результате травмы получил один пассажир автобуса (выбиты два передних зуба). Другие участники не пострадали", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что за рулём автобуса находился 57-летний житель Донецка, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является."Установлено, что автобус осуществлял экскурсию по маршруту "Донецк - Нальчик", в салоне находились 44 пассажира плюс два водителя. Сейчас к месту прибыл сменный автобус, на котором пассажиров доставят обратно в Донецк", – добавили в ведомстве. По факту автоаварии проводится проверка.Минераловодская межрайонная прокуратура также начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием экскурсионного автобуса и грузового автомобиля. "Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

ставропольский край

донецк

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происшествия, ставропольский край, донецк