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В Архангельской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок - РИА Новости, 09.01.2024
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14:41 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/dtp-1920308391.html
В Архангельской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок
В Архангельской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок - РИА Новости, 09.01.2024
В Архангельской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок
Пять человек, из них один ребенок, пострадали при столкновении и возгорании двух легковых автомобилей на трассе М-8 в Вельском районе Архангельской области,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:41
2024-01-09T14:41
происшествия
архангельская область
вельский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 9 янв – РИА новости. Пять человек, из них один ребенок, пострадали при столкновении и возгорании двух легковых автомобилей на трассе М-8 в Вельском районе Архангельской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. Сообщается, что на федеральной автодороге М-8 столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Volkswagen Passat. Оба автомобиля загорелись. Пожар ликвидирован силами личного состава ПЧ-26. "По оперативной информации, в результате ДТП пострадали пять человек, среди них один ребёнок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
архангельская область
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происшествия, архангельская область, вельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельская область, Вельский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок

МЧС: в Архангельской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МУРМАНСК, 9 янв – РИА новости. Пять человек, из них один ребенок, пострадали при столкновении и возгорании двух легковых автомобилей на трассе М-8 в Вельском районе Архангельской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сообщается, что на федеральной автодороге М-8 столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Volkswagen Passat. Оба автомобиля загорелись. Пожар ликвидирован силами личного состава ПЧ-26.
"По оперативной информации, в результате ДТП пострадали пять человек, среди них один ребёнок", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАрхангельская областьВельский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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