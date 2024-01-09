https://ria.ru/20240109/dtp-1920308391.html

В Архангельской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок

В Архангельской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок - РИА Новости, 09.01.2024

В Архангельской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок

Пять человек, из них один ребенок, пострадали при столкновении и возгорании двух легковых автомобилей на трассе М-8 в Вельском районе Архангельской области,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:41

2024-01-09T14:41

2024-01-09T14:41

происшествия

архангельская область

вельский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 9 янв – РИА новости. Пять человек, из них один ребенок, пострадали при столкновении и возгорании двух легковых автомобилей на трассе М-8 в Вельском районе Архангельской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. Сообщается, что на федеральной автодороге М-8 столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Volkswagen Passat. Оба автомобиля загорелись. Пожар ликвидирован силами личного состава ПЧ-26. "По оперативной информации, в результате ДТП пострадали пять человек, среди них один ребёнок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

архангельская область

вельский район

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происшествия, архангельская область, вельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)