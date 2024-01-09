https://ria.ru/20240109/dtp-1920262194.html

В Калмыкии автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие

В Калмыкии автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.01.2024

В Калмыкии автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие

Рейсовый автобус Москва-Грозный опрокинулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, два пассажира пострадали, сообщил журналистам представитель прокуратуры... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:47

2024-01-09T11:47

2024-01-09T12:48

происшествия

яшкульский район

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус Москва-Грозный опрокинулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, два пассажира пострадали, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона. Авария произошла в 2.33 мск вторника на 15-м километре автодороги "Яшкуль-Комсомольск-Артезиан". "По предварительным данным, водитель, управляя пассажирским автобусом Van Hool по маршруту Москва-Грозный, в котором находились 45 пассажиров, допустил опрокидывание транспортного средства. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь", - сказал он. По факту указанного ДТП органами полиции проводится процессуальная проверка, ход которой прокуратурой района взят на контроль. Накануне, по данным Госавтоинспекции, в регионе прошел снег с дождем, на дорогах образовался гололед.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

яшкульский район

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, яшкульский район, республика калмыкия