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В Калмыкии автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.01.2024
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11:47 09.01.2024 (обновлено: 12:48 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/dtp-1920262194.html
В Калмыкии автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
В Калмыкии автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.01.2024
В Калмыкии автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
Рейсовый автобус Москва-Грозный опрокинулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, два пассажира пострадали, сообщил журналистам представитель прокуратуры... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:47
2024-01-09T12:48
происшествия
яшкульский район
республика калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус Москва-Грозный опрокинулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, два пассажира пострадали, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона. Авария произошла в 2.33 мск вторника на 15-м километре автодороги "Яшкуль-Комсомольск-Артезиан". "По предварительным данным, водитель, управляя пассажирским автобусом Van Hool по маршруту Москва-Грозный, в котором находились 45 пассажиров, допустил опрокидывание транспортного средства. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь", - сказал он. По факту указанного ДТП органами полиции проводится процессуальная проверка, ход которой прокуратурой района взят на контроль. Накануне, по данным Госавтоинспекции, в регионе прошел снег с дождем, на дорогах образовался гололед.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
яшкульский район
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происшествия, яшкульский район, республика калмыкия
Происшествия, Яшкульский район, Республика Калмыкия
В Калмыкии автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие

В Калмыкии два человека пострадали в ДТП с опрокинувшимся на трассе автобусом

© Фото : МВД по Республике Калмыкия/ВКонтактеМесто ДТП, где водитель автобуса допустил опрокидывание транспортного средства в Калмыкии. 9 января 2024
Место ДТП, где водитель автобуса допустил опрокидывание транспортного средства в Калмыкии. 9 января 2024 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : МВД по Республике Калмыкия/ВКонтакте
Место ДТП, где водитель автобуса допустил опрокидывание транспортного средства в Калмыкии. 9 января 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус Москва-Грозный опрокинулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, два пассажира пострадали, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.
Авария произошла в 2.33 мск вторника на 15-м километре автодороги "Яшкуль-Комсомольск-Артезиан".
«
"По предварительным данным, водитель, управляя пассажирским автобусом Van Hool по маршруту Москва-Грозный, в котором находились 45 пассажиров, допустил опрокидывание транспортного средства. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь", - сказал он.
По факту указанного ДТП органами полиции проводится процессуальная проверка, ход которой прокуратурой района взят на контроль.
Накануне, по данным Госавтоинспекции, в регионе прошел снег с дождем, на дорогах образовался гололед.
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ПроисшествияЯшкульский районРеспублика Калмыкия
 
 
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