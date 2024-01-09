В Калмыкии автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
В Калмыкии два человека пострадали в ДТП с опрокинувшимся на трассе автобусом
© Фото : МВД по Республике Калмыкия/ВКонтактеМесто ДТП, где водитель автобуса допустил опрокидывание транспортного средства в Калмыкии. 9 января 2024
Место ДТП, где водитель автобуса допустил опрокидывание транспортного средства в Калмыкии. 9 января 2024
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус Москва-Грозный опрокинулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, два пассажира пострадали, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.
Авария произошла в 2.33 мск вторника на 15-м километре автодороги "Яшкуль-Комсомольск-Артезиан".
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"По предварительным данным, водитель, управляя пассажирским автобусом Van Hool по маршруту Москва-Грозный, в котором находились 45 пассажиров, допустил опрокидывание транспортного средства. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь", - сказал он.
По факту указанного ДТП органами полиции проводится процессуальная проверка, ход которой прокуратурой района взят на контроль.
Накануне, по данным Госавтоинспекции, в регионе прошел снег с дождем, на дорогах образовался гололед.