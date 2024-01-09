https://ria.ru/20240109/dtp-1920223518.html

В ДТП в Приморье погибли два молодых человека, двое пострадали

В ДТП в Приморье погибли два молодых человека, двое пострадали - РИА Новости, 09.01.2024

В ДТП в Приморье погибли два молодых человека, двое пострадали

Два молодых человека погибли и два пострадали в результате ДТП с опрокидыванием незарегистрированного автомобиля в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T07:38

2024-01-09T07:38

2024-01-09T09:44

происшествия

уссурийск

заречный

россия

авто

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Два молодых человека погибли и два пострадали в результате ДТП с опрокидыванием незарегистрированного автомобиля в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело, сообщает полиция Приморья. "По предварительным данным, 19-летний водитель не зарегистрированного автомобиля Toyota Allion, двигаясь по Владивостокскому шоссе в направлении улицы Заречная, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП два пассажира в возрасте 18 лет от полученных травм скончались, 17-летний пассажир и водитель Toyota Allion госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что стаж вождения виновника аварии составляет один год, в прошлом году он один раз привлекался к административной ответственности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", отмечают в краевой полиции.

https://ria.ru/20240109/trassa-1920223374.html

уссурийск

заречный

россия

приморский край

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происшествия, уссурийск, заречный, россия, авто, приморский край