https://ria.ru/20240109/drony-1920218621.html

"Тысячи в день". Офицер ВСУ выступил с шокирующим заявлением

"Тысячи в день". Офицер ВСУ выступил с шокирующим заявлением - РИА Новости, 09.01.2024

"Тысячи в день". Офицер ВСУ выступил с шокирующим заявлением

Правительство заявляет слишком низкие объемы производства дронов для украинской армии, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T05:41

2024-01-09T05:41

2024-01-09T08:40

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Правительство заявляет слишком низкие объемы производства дронов для украинской армии, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV."Государство (Украина. — Прим. ред.) не может, <...> заявляются (в Киеве. — Прим. ред.) там какие-то объемы в миллион дронов, а на самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть", — потребовал военный.Специалист рассказал, что такие высокие требования к темпам производства беспилотников продиктованы снарядным голодом в ВСУ. По его словам, украинцам необходимо "несколько тысяч" снарядов в день. Дешевые дроны приходится массово использовать для замены дефицитных артиллерийских боеприпасов."У нас в стране не налажено массовое производство снарядов. То есть, оно было в советские времена, но <...> с 2014 года у нас не появился ни патронный завод, ни снарядный завод", — посетовал Касьянов.Ранее специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА рассказал РИА Новости, что ВСУ стали все чаще использовать беспилотники кустарного производства на Запорожском направлении. Модели заводского производства и западные аппараты стали встречаться редко, отметил российский военный.

https://ria.ru/20240103/bespilotniki-1919625944.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920135951.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины