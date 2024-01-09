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"Тысячи в день". Офицер ВСУ выступил с шокирующим заявлением - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:41 09.01.2024 (обновлено: 08:40 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/drony-1920218621.html
"Тысячи в день". Офицер ВСУ выступил с шокирующим заявлением
"Тысячи в день". Офицер ВСУ выступил с шокирующим заявлением - РИА Новости, 09.01.2024
"Тысячи в день". Офицер ВСУ выступил с шокирующим заявлением
Правительство заявляет слишком низкие объемы производства дронов для украинской армии, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T05:41
2024-01-09T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Правительство заявляет слишком низкие объемы производства дронов для украинской армии, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV.&quot;Государство (Украина. — Прим. ред.) не может, &lt;...&gt; заявляются (в Киеве. — Прим. ред.) там какие-то объемы в миллион дронов, а на самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть&quot;, — потребовал военный.Специалист рассказал, что такие высокие требования к темпам производства беспилотников продиктованы снарядным голодом в ВСУ. По его словам, украинцам необходимо "несколько тысяч" снарядов в день. Дешевые дроны приходится массово использовать для замены дефицитных артиллерийских боеприпасов."У нас в стране не налажено массовое производство снарядов. То есть, оно было в советские времена, но &lt;...&gt; с 2014 года у нас не появился ни патронный завод, ни снарядный завод", — посетовал Касьянов.Ранее специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА рассказал РИА Новости, что ВСУ стали все чаще использовать беспилотники кустарного производства на Запорожском направлении. Модели заводского производства и западные аппараты стали встречаться редко, отметил российский военный.
https://ria.ru/20240103/bespilotniki-1919625944.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Тысячи в день". Офицер ВСУ выступил с шокирующим заявлением

Офицер ВСУ Касьянов: армии нужно в три раза больше дронов, чем обещают в Киеве

© РИА НовостиБПЛА, выпущенный ВСУ на запорожском направлении
БПЛА, выпущенный ВСУ на запорожском направлении
© РИА Новости
БПЛА, выпущенный ВСУ на запорожском направлении . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Правительство заявляет слишком низкие объемы производства дронов для украинской армии, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV.
«

"Государство (Украина. — Прим. ред.) не может, <...> заявляются (в Киеве. — Прим. ред.) там какие-то объемы в миллион дронов, а на самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть", — потребовал военный.

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Специалист рассказал, что такие высокие требования к темпам производства беспилотников продиктованы снарядным голодом в ВСУ. По его словам, украинцам необходимо "несколько тысяч" снарядов в день. Дешевые дроны приходится массово использовать для замены дефицитных артиллерийских боеприпасов.
"У нас в стране не налажено массовое производство снарядов. То есть, оно было в советские времена, но <...> с 2014 года у нас не появился ни патронный завод, ни снарядный завод", — посетовал Касьянов.
Ранее специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА рассказал РИА Новости, что ВСУ стали все чаще использовать беспилотники кустарного производства на Запорожском направлении. Модели заводского производства и западные аппараты стали встречаться редко, отметил российский военный.
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