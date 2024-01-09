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В Донецке открылись пострадавшие в Новый год магазины - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/donetsk-1920361370.html
В Донецке открылись пострадавшие в Новый год магазины
В Донецке открылись пострадавшие в Новый год магазины - РИА Новости, 09.01.2024
В Донецке открылись пострадавшие в Новый год магазины
Магазины, пострадавшие после новогоднего обстрела центральной площади Донецка, открылись, несмотря на повреждения, персонал заделал разбитые окна и двери... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:25
2024-01-09T17:25
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 янв – РИА Новости. Магазины, пострадавшие после новогоднего обстрела центральной площади Донецка, открылись, несмотря на повреждения, персонал заделал разбитые окна и двери фанерой, а уничтоженные вывески заменили надписи маркером, передает корреспондент РИА Новости. На одном из салонов мобильной связи сотрудники написали на посеченной осколками витрине: "Мы работаем, нас не победить, Петрович!". Сотрудник салона рассказал РИА Новости, что таким образом они решили поддержать собственника магазина, а на работу, несмотря на то, что помещение сильно повреждено после обстрела, вышли принципиально. "Нас не победить, так оно и есть… Поздравили нас так с Новым годом. Досталось хорошо, фасад весь (уничтожен - ред.), по всему салону осколки", - рассказал продавец Павел. По его словам, только на восстановление фасада магазина потребуется не менее 100 тысяч рублей. В новогоднюю ночь артиллерия ВСУ подвергла массированному обстрелу несколько районов Донецка, в том числе в первые минуты Нового года снаряды РСЗО упали на площадь Ленина. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате удара по городу погибли четверо, 13 человек ранены.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке открылись пострадавшие в Новый год магазины

В центре Донецка открылись пострадавшие при новогоднем обстреле магазины

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 янв – РИА Новости. Магазины, пострадавшие после новогоднего обстрела центральной площади Донецка, открылись, несмотря на повреждения, персонал заделал разбитые окна и двери фанерой, а уничтоженные вывески заменили надписи маркером, передает корреспондент РИА Новости.
На одном из салонов мобильной связи сотрудники написали на посеченной осколками витрине: "Мы работаем, нас не победить, Петрович!". Сотрудник салона рассказал РИА Новости, что таким образом они решили поддержать собственника магазина, а на работу, несмотря на то, что помещение сильно повреждено после обстрела, вышли принципиально.
"Нас не победить, так оно и есть… Поздравили нас так с Новым годом. Досталось хорошо, фасад весь (уничтожен - ред.), по всему салону осколки", - рассказал продавец Павел. По его словам, только на восстановление фасада магазина потребуется не менее 100 тысяч рублей.
В новогоднюю ночь артиллерия ВСУ подвергла массированному обстрелу несколько районов Донецка, в том числе в первые минуты Нового года снаряды РСЗО упали на площадь Ленина. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате удара по городу погибли четверо, 13 человек ранены.
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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