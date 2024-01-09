https://ria.ru/20240109/donetsk-1920361370.html

В Донецке открылись пострадавшие в Новый год магазины

В Донецке открылись пострадавшие в Новый год магазины - РИА Новости, 09.01.2024

В Донецке открылись пострадавшие в Новый год магазины

Магазины, пострадавшие после новогоднего обстрела центральной площади Донецка, открылись, несмотря на повреждения, персонал заделал разбитые окна и двери... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:25

2024-01-09T17:25

2024-01-09T17:25

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 9 янв – РИА Новости. Магазины, пострадавшие после новогоднего обстрела центральной площади Донецка, открылись, несмотря на повреждения, персонал заделал разбитые окна и двери фанерой, а уничтоженные вывески заменили надписи маркером, передает корреспондент РИА Новости. На одном из салонов мобильной связи сотрудники написали на посеченной осколками витрине: "Мы работаем, нас не победить, Петрович!". Сотрудник салона рассказал РИА Новости, что таким образом они решили поддержать собственника магазина, а на работу, несмотря на то, что помещение сильно повреждено после обстрела, вышли принципиально. "Нас не победить, так оно и есть… Поздравили нас так с Новым годом. Досталось хорошо, фасад весь (уничтожен - ред.), по всему салону осколки", - рассказал продавец Павел. По его словам, только на восстановление фасада магазина потребуется не менее 100 тысяч рублей. В новогоднюю ночь артиллерия ВСУ подвергла массированному обстрелу несколько районов Донецка, в том числе в первые минуты Нового года снаряды РСЗО упали на площадь Ленина. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате удара по городу погибли четверо, 13 человек ранены.

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919320915.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецк, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр